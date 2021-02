Clotilde Armand și-a șocat colaboratorii. Burduja, care este și unul dintre liderii PNL, a rămas uimit de modul în care Clotilde Armand a decis să organizeze lucrurile în primărie.

„Aseară târziu am aflat cu mare surprindere de la colegii mei consilieri locali PNL de la Sectorul 1 ca primarul Armand a convocat o ședință de îndată — azi la ora 16. Astfel de ședințe se convoacă, potrivit legii, în situații complet neprevăzute, de forță majoră. Ne-am întrebat: ce poate fi atât de urgent si neprevăzut pe ordinea de zi?

Clotilde Armand i-a înfuriat pe toți

Deși în ultimele săptămâni am învățat că inclusiv un “partener” de guvernare locală te poate surprinde cu jigniri, minciuni și scandaluri gratuite, episodul de astăzi stabilește un nou record. Am regăsit stupefiați pe ordinea de zi aceleași proiecte de acum o săptămână, identice la virgulă, legate de situația parcărilor si a Poliției Locale din Sectorul 1. Niciuna dintre sutele de observații ale consilierilor PNL si ale societății civile nu a fost luată in seama. Adevarul absolut este deținut numai de cei care îl impun in mod arbitrar si agresiv. Ceilalți au, aparent, doar “dreptul” să tacă și să ridice mâna.

Asa cum am spus încă de săptămâna trecută, PNL nu poate gira initiative unilaterale, fie ele si ale unor “parteneri”, prin care s-ar da peste cap viața tuturor bucureștenilor din comunitatea noastră. Educatia copiilor noștri, spitalele in care ne tratăm, siguranța publica, locurile de parcare — toate acestea sunt lucruri care tin de interesul public. Pentru noi nu sunt o joaca si nici prilej de scandal permanent, ci oportunitatea de a găsi – in mod transparent, constructiv si legal – solutii la problemele cetățenilor.

Clotilde, acuzată că practică un bullying dictatorial

Fără îndoială, fiind din start “condamnați”, vom fi martori și la finalul ședinței de astăzi la variațiuni pe teme deja testate acum o săptămână: “USL traieste la Sectorul 1”, consilierii liberali sunt “fripturisti”, “analfabeți” sau “infractori”.

Vă întreb pe dumneavoastră: v-ați încălca principiile sub amenințarea acestui bullying dictatorial sau v-ați strădui să faceți ceea ce trebuie pentru a schimba în bine viața oamenilor pe care ii reprezentați? Noi alegem sa facem ceea ce trebuie.

Un lucru important: în toate aceste zile care au trecut de la ultima ședință de consiliu local, am lansat repetate apeluri publice la dialog catre cea si cei alaturi de care am făcut cu buna-credință echipă in campania electorala pentru alegerile locale si dupa. La toate acestea, primarul Sectorului 1 a răspuns prin noi atacuri si jigniri.

Stimați parteneri, daca va pasa cu adevarat de cei care v-au ales (si nu numai), opriți-vă. Puneți punct scandalurilor, stilului heirupist si deciziilor pripite. Altele sunt asteptarile oamenilor — si ele sunt mari. Haideti sa facem impreuna administrație si sa lăsam campania electorala pentru 2024”, fost mesajul postat de Burduja pe pagina de Facebook.