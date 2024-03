Justitie Clotilde Armand, inculpată în dosarul incompatibilității deschis de ANI







Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, a informat că a fost reevaluată din calitatea de suspect în inculpat în dosarul în care este acuzată de folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane, după o sesizare făcută de Agenția Națională de Integritate (ANI).

Clotilde Armand este oficial inculpată de către procurori în dosarul incompatibilității sale, care a fost sesizat de Agenția Națională de Integritate (ANI). Primarul Sectorului 1 atribuie responsabilitatea coaliției PSD-PNL, afirmând că aceasta încearcă să-i blocheze candidatura pentru un nou mandat.

Clotilde Armand a făcut anunțul pe rețelele de socializare

„Să vă mai dau un exemplu despre reacția sistemului PNL PSD la anunțarea candidaturii mele.

Probabil știți, sunt acuzată de fostul primar PSD (Diamante) că aş fi fost remunerată ilegal cu 2.500 euro într-un proiect european în care am implementat măsuri anticorupţie la Primăria Sectorului 1. Am respectat legea în cazul proiectului pe fonduri europene şi am contestat în instanţă raportul ANI. Apropos, în acelaşi timp în care au schimbat judecătorii, “Noaptea ca hoții!”, m-au sunat de la Parchetul Judecătoriei Sectorului 1 că se schimbă calitatea de suspect în inculpat.

Campania electorală începe mâine, iar Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă au nevoie de știri cu primarii USR care să fie filmați în fața parchetelor și să fie atacați în prime-time de televiziunile de casă. Poate lumea nu vede ce dezastru economic patronează și ce tunuri financiare se dau în România.

Oamenii nu mai pot fi mințiți cu astfel de montaje mediatice!", a scris Clotilde Armand pe pagina sa de Facebook.

Clotilde Armand spune că ancheta împotriva ei "decurge defectuos".

"Au schimbat trei procurori până au găsit pe cineva care să semneze actele de acuzare împotriva mea", a mai scris ea.

Ce acuzații i se aduceau inițial

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București au comunicat în data de 26 august 2023 că au dispus începerea urmăririi penale împotriva primarului Sectorului 1 pentru cinci infracțiuni de folosire a funcției în scopul favorizării unor persoane, în formă continuată. Conform ordonanței procurorilor, suspecta este acuzată că a emis o dispoziție prin care s-a numit manager al proiectului „Îmbunătățirea capacității administrative locale privind dezvoltarea, implementarea și promovarea măsurilor anticorupție”, cod proiect MySMIS 152134, cod SIPOCA 1151, și că, în urma acestui act, a obținut beneficii materiale sub formă de venituri provenite din activitățile desfășurate în calitate de manager de proiect.

Clotilde Armand și-ar fi majorat indemnizația singură

Anchetatorii au stabilit că Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, ar fi semnat mai multe dispoziții prin care și-a majorat indemnizația lunară, pentru luni consecutive, în timp ce activa în cadrul echipei de management a unui proiect specific. Aceste dispoziții ar fi fost puse apoi în aplicare, rezultând o sumă totală de peste 18.000 de lei.

Dosarul s-a constituit ca urmare a sesizării formulate de către Agenţia Naţională de Integritate, informează Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.