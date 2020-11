Totuşi, totul a luat o altă turunră după ce a apărut scandalul de proporții în care s-a aflat că Daniel Doboș a făcut 15 ani de închisoare pentru două crime comise.

Clotilde Armand a ales să se distanțeaze de Doboş și a declarat că acesta nu îi va fi nici consilier persoanal și nici șef al Poliției Locale Sector 1.

„Daniel Doboș nu este consilierul meu, nu a fost și nu va fi. Fiți foarte atenți: Tot ce ați citit despre această temă în ultimele 24 de ore este fake news. În alt registru: constat că responsabilii din Poliția locală continuă să mă urmărească și să-și folosească funcția publică pentru a face poliție politică.

L-am demis ieri pe șeful poliției locale Sector 1. Astăzi vor pleca din poliția locală toți angajații care au făcut și fac poliție politică. De la primul la ultimul. Și începem curățenia cu departamentul de monitorizare.”, scrie Clotilde Armand, la două zile de la izbucnirea scandalului, pe contul de Facebook, conform RomaniaTV.

Daniel Doboş ar fi trebuit să ajungă şef la Poliţia Locală a Sectorului 1

Daniel Doboș, fost președinte al USR Turda, a făcut 15 ani de pușcărie în Germania, după ce a ucis două persoane. Până la izbucnirea acestui scandal, Doboş ar fi fost favorit pentru a deveni noul șef al Poliției Locale Sector 1.

Daniel Doboș se autosuspendase din funcția de președinte al USR Turda, în trecut: Această decizie a lui Daniel Doboş din funcţia de preşedinte al USR Cluj a fost anunţată printr-un comunicat de presă transmis de partid, în care el explica la acea vreme şi ceea ce s-a întamplât acum 25 de ani.

Am fost garda de corp a unui om de afaceri italian si mi-am utilizat arma din dotare in 1992. In doua randuri. Oricine utilizeaza o arma se afla sub incidenta legii. Iar legile sunt stricte.

Mi-am asumat aceasta responsabilitate. O face oricare dintre oamenii care poarta o arma in viata civila. Atacurile la care a fost expus VIP-ul meu au survenit treptat, iar daca primul atac a fost cercetat fara o concluzie, al doilea a fost cercetat prin prisma primului.

Concluzia a fost ca trebuia sa ma asigur ca atacatorul avea o arma. Ceea ce ar fi insemnat sa astept pana in momentul in care celalalt ar fi tras. Nu am facut-o. Am fost judecat, rejudecat si reabilitat. Concluziile se regasesc intr-un cazier curat,” a declarat Daniel Doboş.