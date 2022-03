Clipe teribile pentru Anca Pandrea! A ajuns, de urgenţă, la spital. “Mi s-a făcut rău în casă“

Anca Pandrea nu s-a putut bucura de amintirea soțului său, Iurie Darie. Aceasta a ajuns la Spitalul de Urgență chiar în ziua în care actorul ar fi împlinit 93 de ani. Artista a povestit că i s-a făcut rău în casa și că aproape a leșinat. Nu este pentru prima data când se confruntă cu probleme de sănătate.

“Am tot avut probleme de sănătate în ultima vreme, a venit salvarea de mai multe ori la mine pentru că mi s-a făcut rău și am căzut în casă și m-am lovit ba la cap, ba la picior, ba nu știu unde. Acum am pățit-o din nou și m-au ajutat prietenii să mă îmbrac pentru că mi-am dislocat umărul stâng și un domn doctor foarte drăguț m-a ajutat și mi-a pus o orteză la umăr. O să mă mișc dificil pentru că este greu să o fac și fără și cu, însă acum nu am ce să fac.

Am ajuns foarte dimineță la doctor și apoi m-am culcat un pic pentru că sunt invitată la A7TV să vorbesc despre Iura al meu, despre povestea noastră de dragoste și cum au fost anii aceia pentru noi. Am jucat ultima oară împreună în serialul „Numai iubirea” de la Acasă și am fost și colegi în puține piese de teatru, însă important a fost că am fost împreună și ne-am iubit fără să ne intereseze ce se vorbea în jurul nostru”, a spus Anca Pandrea.

„Am avut niște zile tare agitate și mi-aș fi dorit să fiu liniștită de ziua iubitului meu. Însă nu întotdeauna este așa cum vrem noi. ci cum vrea cel de sus să se întâmple. Viața nu știi unde te duce și cu cine te împrietenește, de aceea trebuie să mai fii și atent la ce se întâmplă în jurul tău și cu cine te însoțești. Nu toți cei care îți zic că le ești prieten, chiar le ești”, a mai spus actrița Anca Pandrea.

Problemele se țin scai de Anca Pandrea

Actrița a mai povestit că suferă de insuficiență cardiacă și pulmonară, iar COVID-19 ar fi putut să-i pună viața în pericol. Anca Pandrea a mărturisit că și-a făcut mai multe analize amănunțite, chiar dacă nu s-a infectat cu virusul.

“M-am ferit tot timpul, am urmat toate măsurile de igienă. În plus, am stat mai mult în casă, am evitat să mai merg cu mijloacele de transport în comun. Îmi voi face alte analize și investigații, să văd de la ce a fost. Eu sufăr de insuficiență cardiacă, am probleme cu coagularea sângelui, probleme cu glanda, dar și o gastrită. Până acum, am ajuns la patru medici diferiți și toți mi-au pus același diagnostic, insuficiență cardiacă pulmonară de gradul 3. Nu este prima oară când leșin, dar nu mi se mai întâmplase asta de ceva timp, eu fiind sub tratament. Am fost la medicul de familie, la doctorul meu și am luat trimiteri unde am nevoie. Acum aștept rezultatele”, a spus, recent, Anca Pandrea, potrivit Click.