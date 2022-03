Clipe teribile la PRO TV! Totul se va întâmpla în direct la Master Chef: Am trecut de mult ori prin iad. Mă simt ca acasă

În această seară, concurenții din bucătăria MasterChef vor avea parte o mare surpriză și totodată de o provocare. Pe bancurile de lucru vor găsi pregătite două cutii misterioase, iar ei vor fi nevoiți să aleagă care vor fi ingredientele pe care le vor folosi pentru prima probă a serii. „Puteți să renunțați la cutia raiului si să vă asumați riscul de a găti cu ingredientele din cealaltă cutie, a iadului”, le va spune chef FOA când vor păși în bucătărie.

Iad sau Rai?

Alegerea nu va fi deloc una ușoară. Unii concurenți vor alege varianta pe care o cred confortabilă și sigură. Dar vor avea succes?. Cei care vor să-și depășească limintele și să demonstreze că nu le e frică de nimic în această etapă a competiției, vor alege cu îndrăzneală:

„Când am intrat în platou am văzut 2 cutii, una dintre ele cu foc. Mie lucrurile simple nu prea îmi plac, îmi place să mă aventuriez, așa că mergem spre iad”; „Am trecut de mult ori prin iad. Mă simt ca acasă”; „De mic copil am riscat și am câștigat tot timpul”, vor spune cei mai curajoși dintre concurenți.

Nemulțumire printre concurenți

Amenințarea probei sub presiune va fi maxină, iar unii concurenți vor răbufni. În a doua etapă a competiției, în proba eliminatorie, tensiunile vor crește și mai mult, iar unii dintre concurenți se vor simți neîndreptățiți: „Nu mi se pare corect pentru că eu gătesc chestii pe care nu le-am gătit niciodată, gătesc carne, nu fac paste de 17 ani și, mamă, ce lucru am făcut! E o chestie pe care ea o face în fiecare zi și mi se pare că eu meritam!”, va spune una dintre participantele care va ajunge în proba sub presiune.

„Dacă tu nu ai fi fost bună, nu erai aici, era altcineva, dar tu ești bună. O să fiu dur, dar corect!”, îi va spune chef Joseph Hadad.

Ce preparate vor ajunge în fața chefilor, care vor fi concurenții care vor urca la balcon, dar și cine va fi următorul eliminat din competiție, puteți afla diseară de la 21.30.