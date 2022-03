Clipe de groază pentru Mick Schumacher! Primele declarații după îngrozitorul incident din Arabia Saudită

Pilotul Mick Schumacher, a suferit sâmbătă un accident îngrozitor în calificările pentru GP Arabia Saudită. Tânărul șofer german s-a izbit de perete cu 270 de km/h la ieșirea de pe Turnul 12 din Jeddah. Schumacher este „în stare fizică bună” la Spitalul Forțelor Armate Regele Fahad.

Steagul roșu a fost ridicat imediat pentru a permite unei ambulanțe să intre pe pistă, cu Schumacher conștient și vorbind cu medicii, înainte de a fi ridicat din mașina lui distrusă și dus la centrul medical înainte de a merge la un spital.

Prima reacţie a lui Mick Schumacher după accident

„Nu are răni, dar vor să facă niște scanări pentru a se asigura că nu există răni. Impactul a distrus tehnologia digitală, așa că nu am auzit nimic la radio, dar am aflat că era conștient”, a declarat echipa de la Haas. Echipa americană a postat pe Twitter: „În lumina incidentului de la calificări, Mick Schumacher nu va participa la Marele Premiu al Arabiei Saudite”

Mick Schumacher a confirmat că se simte bine în urma accidentului înfricoșător suferit în timpul calificărilor pentru Marele Premiu de Formula 1 al Arabiei Saudite. Pilotul echipei Haas, care a fost transportat cu elicopterul la un spital local din Jeddah, a fost externat.

Mai precis, Mick Schumacher a postat pe social media un mesaj în care și-a asigurat fanii că este „bine” în urma accidentului, şi le-a mulțumit pentru susținere. Acesta le-a mai spus că își dorește să revină pe circuit. Postarea include o fotografie în care pilotul german pare a fi nevătămat.

​Bună tuturor, voiam doar să vă spun că sunt bine. Vă mulțumesc pentru mesajele amabile. Mașina s-a simțit foarte bine, Echipa Haas, vom reveni mai puternici, a scris Mick Schumacher

În ciuda faptului că s-a calificat înaintea britanicului Lewis Hamilton (Mercedes), Schumacher nu va participa duminică la MP al Arabiei Saudite, Haas retrăgând deja atât pilotul, cât și mașina sa de la eveniment. Kevin Magnussen va concura duminică, fiind singurul pilot Haas prezent pe pistă.

Schumacher va avea acum la dispoziție două săptămâni pentru a se pregăti pentru MP al Australiei, care va avea loc în perioada 8-10 aprilie. Guenther Steiner, directorul echipei Haas, a afirmat că „există prea multe necunoscute despre cum se va simţi dimineaţa” pilotul pentru a risca să-l trimită în cursă.