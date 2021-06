În același timp, artista a tras un semnal de alarmă cetățenilor care sunt de părere că virusul nu există și nu afectează starea de sănătate a omului.

Solista de muzică populară spune că, infectată fiind cu noul coronavirus, a trecut prin momente extrem de dificile. Laura Lavric a ajuns în punctul în care a crezut că va muri și chiar a îngenunchiat în fata Divinității și s-a rugat să nu se stingă.

„Virusul nu m-a ocolit. Nu exagerez cu nimic. Cei care spun că nu există virus și că este o păcăleală nu e adevărat. Vă spun prin ce am trecut eu, adică am simțit cum se moare, senzația și răul de moarte, frisoane, mi-am pierdut mirosul, dar gustul a rămas. (…) Plângeam, mă puneam în genunchi și spuneam: Doamne, nu vreau să mor acum. Nici acum nu am mirosul perfect”, a declarat Laura Lavric pentru Antena Stars.

Laura Lavric resimte efectele bolii

Artista de muzică populară a subliniat că este extrem de important ca normele de protecție sanitară să fie respectate, pentru a evita infectarea cu noul coronavirus. Deși este extrem de fericită și mulțumită că a reușit să treacă prin boală cu bine, Laura Lavric susține că încă resimte efecte ale bolii. Solistei de muzică populară îi cade părul.

„Mi-a trecut și văd prin casă totul plin de păr. Când mă pieptănam cădea. Dacă mă pieptăn de câteva ori pe zi rămân cheală”, a mai spus Laura Lavric.