Clipe crunte pentru Cristina Cioran: Nu putea să respire. Ce s-a întâmplat cu fetița actriței

Cristina Cioran a fost internată chiar în prima zi a Crăciunului alături de fetița ei, fiind diagnosticate cu Covid-19. Din fericire, după doar câteva zile de spitalizare, actrița şi fiica ei s-au simțit mai bine.

La început de an, Cristina Cioran și micuța Ema au avut din nou probleme de sănătate. Nu a mai fost vorba despre noul coronavirus chinezesc, ci de o bronșiolită. Actrița a avut emoții mari, dar s-a liniștit când micuța a reacționat bine după tratament.

Seara sănătoasă, dimineața bolnavă

„Cu stupoare am aflat că spitalul Covid din Constanța nu mai există. Spital Covid era doar la Medgidia. Acolo odată ajunse eram singurele paciente de pe etaj, era și Crăciunul.

Eu, seara la Medgidia eram negativă, culmea. A doua zi am ieșit pozitivă. La Medgidia am stat două zile. Am cerut transfer la București, la Grigore Alexandrescu. Pe 29 ne-au externat!

Pe 8 ianuarie copilul nu putea să respire! Iar m-am dus la spital. Pac fă iar bagajul de internare… avea o bronșiolită, s-ar părea. Din fericire, acum e bine! Ema va face peste o săptămână șase luni. E zdrahoaică. Recuperează”, a declarat Cristina Cioran într-o emisiune.

Câteva informații despre bronșiolită

Bronșiolita este o infecție pulmonară care apare des la copiii mici și la sugari. Prezența ei este confirmată de o inflamație și congestie la nivelul bronhiolelor1. Afecțiunea apare în epidemii, mai ales în sezonul rece și este cauzată de diverse virusuri.

Dintre aceștia, virusul sincițial respirator (VSR) este cel mai frecvent agent patogen implicat în infecție. Pot fi implicate și virusul paragripal tip 3, virusurile gripale de tip A și B, paragripal 1 și 2, adenovirusurile. Foarte rar, etiologia este dată de Mycoplasma pneumoniaevirusul sau de virusul rujeolic și rhinovirusuri.

Afecțiunea începe cu simptome asemănătoare unei răceli obișnuite. Ulterior, ea progresează cu tuse, respirație șuierătoare și uneori cu dificultăți de respirație. Simptomele bronșiolitei durează fie câteva zile, fie câteva săptămâni.