Clipe chinuitoare pentru o faimoasa actriță din România! Boala i-a lăsat sechele. În ce stare a ajuns vedeta

Maia Morgenstern nu a scapăt de virusul COVID-19. Artista a ajuns pe mâna medicilor, fiind tratată dumnezeiește pentru a își relua activitățile de zi cu zi.

Boala și-a pus amprenta asupra ei

“Peste două zile ies din carantină. Fie în urmă și uitat acest timp dureros, înspăimântător. Am stat cuminte în casă, am respectat tratamentul și indicațiile medicilor. Cum e și normal de altfel. Lucrurile merg spre bine. Am încredere, speranță. Grijă.

Le sunt profund recunoscătoare tuturor celor ce au contribuit cu fapta, cu gândul, cu un sfat la vindecare. Cuvintele sunt puține și palide. Nu pot cuprinde recunoștința pentru cei ce mi-au lăsat la poartă o pungă cu alimente, medicamente, un bax de apă, fructe, sucuri.

Primesc un telefon, apoi deschid poate, după ce „ai mei” au plecat și mă bucur!!! Mă bucur, cum mă bucur de sărbători când desfac pachetele cu daruri. Prietenii mei. Oamenii mei dragi. Mă simt bine. Astăzi am deschis poarta cu greu. Stradă nematurată de…câte zile???

De obicei, mătur singură stradă, curtea. Îmi face bine să fac (singură) curățenie. E în regulă, nu-i problemă. Dar acum n-am putut. Două săptămâni n-am putut. Stradă e nemăturată de demult. Se și vede. Nu-i nimic, mai am două zile și ies. O să mă ocup și de asta. O să mătur stradă.

Hai, că mi-au venit în cap și niște glume, mai deocheate așa. Cu trotuar…Nu știu însă ce să fac cu frunzele?!?! Poate se vor păstra – covor pentru cei ce vor călca. Noii veniți. Covor de frunze. Nemăturate încă. Nici de oameni, nici de vânt. Încă…”, a fost mesajul postat de vedetă .

Actrița și-a ținut fanii la curent cu starea ei de sănătate și i-a făcut o deosebită placere să comunice cu ei în fiecare zi.

“Bună dimineață! În covalescență, refacere, calm, reconectare la viața de zi cu zi, exerciții de respirație, ușoare mișcări, ne revenim, ne facem sănătoși, bine, și la minte și la trup…”, a spus Maia Morgenstern, potrivit ciao.ro

A ajuns pe micile ecrane din Los Angeles

Maia Morgenstern este una dintre actrițele cu care România se mândrește, dar aceasta are o carieră de invidiat și la Hollywood. Artista a fost implicată într-un nou proiect măreț după ce o solistă din Los Angeles i-a remarcat talentul actoricesc.

Actrița a apărut în videoclipul cântăreței, fiind impresionată la culme de mesajul pe care piesa și filmarea le evidențiază.

“Clipul muzical e o poveste. O poveste de viață adevărată, o întâmplare aproape obișnuită. Cu bune, cu rele. Conflictul între generații, situațiile limită, tensionate între părinți și copii. Sentimentul că nu te aude și, mai ales, nu te înțelege ființa cea mai apropiată: mama ta. Sau copilul tău. Senzația că strigătul de disperare sau de ajutor se topește, dispare fără urmă, fără ecou…parcă e purtat de vânt spulberat. Și te întrebi, îndurerat, confuz, când și cum s-a căscat prăpastia asta între tine și cei dragi? De ce? Cum a fost posibil? Cine e vinovat? Cine are dreptate? Cine suferă cel mai tare?

Oare mai există o șansă, o cale de comunicare? Poate doar dragostea, încrederea mai poate salva ceva? Nu, nu putem și nu trebuie să devenim alții decât suntem…Poate doar să ne oprim o clipă, să-l ascultăm și pe celălalt? Da, știu, o să-mi spuneți că ați mai auzit povestea asta de zeci de ori. Poate chiar așa este, poate de aceea acest film, clip este atât de adevărat. De sincer. De aproape. Între mine și Airyen a există o comunicare perfectă. Sincronizare ideală. Empatie. Concret? Am reușit să ne înțelegem foarte bine, să facem un schimb de idei la modul cel mai creativ. O înțelegere bazată pe respect și admirație. Iar acestea nu pot fi decât reciproce”, spune Maia Morgenstern.