Claudiu Târziu, despre Nicușor Dan: Este prizonierul unui sistem

Eurodeputatul Claudiu Târziu, fost co-președinte al AUR, afirmă că nu poate face o alegere între Ilie Bolojan și Călin Georgescu. Întrebat pe cine ar prefera în funcția de premier, Târziu a avertizat că Bolojan ar putea deveni „executantul unor interese politice”. În opinia sa, acesta ar fi supus presiunilor generate de o posibilă coaliție formată din PSD, PNL, USR și UDMR.

Claudiu Târziu, despre viitoarea guvernare

În plus, fostul lider AUR a atras atenția că viitorul guvern va trebui să ia măsuri economice dificile, care vor avea un cost politic inevitabil.

„Va avea, după aceea, de decontat. Mi-e imposibil să aleg. Domnul Bolojan s-ar putea să fie, pe administraţie, mai potrivit. Pare mai articulat, cel puţin prin trecutul pe care l-a avut din punctul ăsta de vedere. Dar nu ştiu dacă prestaţia lui de premier va fi subordonată într-adevăr acestei formaţii a lui administrative şi va asculta de instinctele lui de bun administrator sau va fi dominată de interesele politice”, a afirmat el, la Prima TV.

Claudiu Târziu susține că Ilie Bolojan ar putea fi „executantul unor interese politice”.

„Eu mă tem că va fi mai degrabă executantul unor interese politice, pentru că va fi presat din multe părţi să asculte de solicitările unuia. O coaliţie cu atâtea partide te pune într-o dificultate majoră. Dar cred că în acest context are şanse mai bune să se descurce dânsul decât altul”, a adăugat fostul lider AUR.

Cea mai bună variantă pentru România

Potrivit acestuia, românii vor fi nevoiți să accepte varianta propusă de președinte ales. De asemenea, Târziu a subliniat că Executivul se află în situația de a lua măsuri „extrem de dure” din punct de vedere economic.

„Nu ştiu dacă e cea mai bună variantă, dar văd că e varianta agreată de preşedintele ales. Prin urmare, n-avem decât să o încercăm. Iarăşi, nu-mi fac speranţe deşarte cu privire la ce va urma. Guvernul acesta va avea de luat măsuri extrem de dure, pentru că suntem într-o situaţie limită, şi va avea după aceea de decontat aceste măsuri. Cu toţii vom suferi de pe urma lor”, a continuat el.

După ce a fost ales președinte, Nicușor Dan a declarat că Ilie Bolojan ar fi potrivit pentru funcția de prim-ministru. Pentru a obține votul de încredere al Parlamentului, Guvernul Bolojan ar avea nevoie de sprijinul partidelor PSD, PNL, USR și UDMR.

Printre scenariile luate în calcul se numără și cel în care PSD votează pentru învestirea guvernului, apoi trece în opoziție.

Claudiu Târziu: Nu cred că lui Donald Trump îi pasă de cine este preşedinte în România.

Eurodeputatul consideră că Donald Trump nu este interesat de președintele ales al Românei.

„Este preşedintele Statelor Unite ale Americii, cel mai puternic om al planetei. Să fie interesat el să pună cu degetul pe cineva, într-un loc sau altul, nu cred că ar fi. Şi de aceea nici nu s-a amestecat”, susţine Claudiu Târziu.

De asemenea, el a vorbit despre figurile politice care și-au arătat susținerea pentru George Simion.

„Sigur că da, dar şi aceia au autonomie. Nu cred că toţi stau să primească aprobare de la preşedintele Americii pentru orice fac”, este de părere Târziu.

Donald Trump nu a transmis un mesaj de felicitare pentru noul președinte ales, încălcând astfel o practică obișnuită în diplomația internațională.

„Nu cred că lui Donald Trump îi pasă de cine este preşedinte în România. Eu cred că are o poziţie dominantă atât de importantă încât poate lucra cu oricine. Vedeţi că el are o atitudine destul de dură faţă de oamenii care conduc ţări mai mari decât România şi care au mai multă experienţă decât candidaţii noştri de la ultimile alegeri, care au şi o susţinere politică de o altă anvergură şi cu toate acestea îi tratează foarte dur, uneori şi ireverenţios, şi pune condiţii ferme, nu stă la discuţii”, a afirmat el.

În opinia sa, Donal Trump nu a avut intenția să intervină în acest sens.

„Este preşedintele Statelor Unite ale Americii, cel mai puternic om al planetei. Îşi poate permite să facă lucrul ăsta. Să fie interesat el să pună cu degetul pe cineva, într-un loc sau altul, nu cred că ar fi. Şi de aceea nici nu s-a amestecat. Că au fost alţii din anturajul lui care au dat nişte semnale, da, sigur că da, dar şi aceia au autonomie. Nu cred că toţi stau să primească aprobare de la preşedintele Americii pentru orice fac”, a mai spus europarlamentarul.

Nicușor Dan, decis să întărească relațiile cu SUA

Nicușor Dan a anunțat că a avut primele discuții cu administrația Trump.

„Noi am avut nişte alegeri anulate. După care, un oarecare dubiu cu privire la acest fapt în societatea românească şi în interiorul Administraţiei partenerilor noştri. Acum în sfârşit vom avea un preşedinte legitim, de luni, care va putea să discute legitim cu Administraţia americană. Am avut nişte schimburi de mesaje cu Administraţia americană”, a continuat Claudiu Târziu.

În opinia sa, detaliile legate de anularea alegerilor din 2024 nu ar trebui neglijate.

„Trebuie să lămurim mult mai bine fenomenul anulării alegerilor din noiembrie anul trecut, dar am văzut deschidere din partea americanilor şi sunt absolut sigur că parteneriatul va fi continuat şi întărit”, a declarat Nicuşor Dan.

Având în vedere că Trump nu a transmis un mesaj legat de alegerile din România, singura reacție a venit prin intermediul misiunii diplomatice de la București.

„Aşteptăm cu interes să colaborăm cu Nicuşor Dan, în calitate de preşedinte al României, şi cu noul guvern, pentru a promova priorităţile noastre comune, precum apărarea, energia şi parteneriatele comerciale”, a fost mesajul postat de Ambasada SUA la Bucureşti pe reţelele sociale.

„Sistemul s-a aliniat în spatele președintelui ales”

Claudiu Târziu consideră că Nicușor Dan a beneficiat de sprijinul „sistemului” politic pentru a ajunge la Palatul Cotroceni. El a adăugat că nu se așteaptă la măsuri majore din partea acestuia, dar nici la realizări importante.

Referitor la turul final, europarlamentarul a evitat să spună cu cine a votat. De asemenea, acesta a subliniat că George Simion este „un populist tradițional, mai apropiat de stânga decât de dreapta”.

Nu are așteptări de la Nicușor Dan

Europarlamentarul a declarat că nu are așteptări de la președintele ales

„Asta este vestea bună: n-am niciun fel de aşteptări! Pentru că domnia sa a câştigat această bătălie mizând totul şi primind votul pentru aparenţa sa inofensivă. Eu nu cred că va face ceva rău neapărat Nicuşor Dan. Sigur că el este prizonierul unui sistem”, a spus el.

Întrebat ce părere are despre eticheta de candidat antisistem, Claudiu Târziu a răspuns:

„Nu. În niciun caz. Sistemul s-a aliniat în spatele lui şi l-a susţinut pentru a câştiga. Cu siguranţă că va fi presat de sistem să ia o decizie sau alta. Înţeleg că e un om care se gândeşte mult la o decizie”.

La întrebarea dacă acest lucru este bine sau rău, el a spus:

„Asta este mai degrabă bine decât rău, mai ales în această funcţie. Pentru că o decizie luată la acest nivel cântăreşte foarte mult. Dar, uneori, poate să fie şi rău. Că dacă nu eşti suficient de rapid, pierzi ocazia. În politica externă, oricum lucrurile se fac cu o viziune pe termen lung. În politica de apărare, mai intervin şi urgenţe. Dar în politica de apărare nu eşti iarăşi singur: ai un Stat major, ai specialişti, ai consilieri şi ai aliaţi, deci nu eşti de unul singur”, a continuat el.

Comparat cu Iohannis

Târziu consideră că Nicușor va urma modelul lui Iohannis.

„Nu mă aştept să facă lucruri gravisime, dar nici fapte prea bune. Ce mă aştept cu siguranţă de la Nicuşor Dan e să nu facă atâtea călătorii ca Iohannis şi să nu fie la fel de leneş ca Iohannis. Şi deja sunt două lucruri bune”, a răspuns el.

În schimb, europarlamentarul a refuzat să spună pe cine a susținut în cursa finală.

„Prefer să nu spun cu cine am votat în turul doi. Am votat principial”, fost răspunsul lui.

Întrebat dacă l-a votat pe George Simion, el a răspuns ferm:

„Am votat principial, gândindu-mă la copiii mei, la copiii din generaţia lor, gândindu-mă că Dumnezeu nu doarme şi că dacă îngăduie ceva, ştie El de ce”.

Claudiu Târziu a explicat că nu și-a dorit să se implice în campanie.

„Vedeţi? De aceea prefer să nu răspund. Dacă voiam să o fac, o făceam înainte, pentru a influenţa votul. Dar am spus, am promis că nu mă implic în această campanie şi bine am făcut, pentru că nu era campania mea şi nu era campania noastră. De fapt, s-au luptat acolo două tabere sub steaguri ideologice false. Oamenii respectivi nu cred cu adevărat în ceea ce spun. Nici unul, nici celălalt”, a afirmat el

George Simion, aspru criticat

În opinia sa, liderul AUR este „un populist clasic”.

„George Simion este un populist clasic. Este mai degrabă de stânga decât de dreapta. Întotdeauna a fost aşa. Poate extractul lui social, mediul în care s-a format l-a făcut astfel, dar nu e un om de dreapta”, susține europarlamentarul.

În ceea ce-l priveşte pe Nicuşor Dan, Târziu a spus:

„Nici nu cred că este atât de progresist pe cât lasă să se înţeleagă. Şi ştiţi de ce nu cred? Dintr-un singur motiv”.

Potrivit acestuia, Nicușor Dan și-a pierdut partidul pentru că a fost la referendumul pentru familia tradițională.

„Exact. Şi pentru asta şi-a pierdut partidul”, a încheiat Târziu.