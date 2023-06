Clasamentul celor mai bune companii aeriene din lume în 2023. Criteriile care au fost luate în calcul

Singapore Airlines a fost desemnată pentru a cincea oară cea mai bună companie aeriană în timpul evenimentului Skytrax World Airline Awards 2023, care a avut loc luni, 20 iunie, la Muzeul Aerului și Spațiului din cadrul Salonului aeronautic de la Paris. Compania aeriană a primit acest premiu la doar câteva săptămâni de când Singapore Airlines a fost desemnat numărul cinci în lume de către Aenția de evaluare a siguranței aviației și a produselor.

Pe locul doi în clasamentul celor mai bune companii aeriene din 2023 se află Qatar Airways, desemnată de șapte ori câștigătoare a premiului Airline of the Year. Podiumul a fost încheiat de compania japoneză ANA All Nippon Airways. Pe următoarele două locuri s-au aflat companiile Emirates și Japan Airlines, locul patru, respectiv cinci.

Cele mai curate companii aeriene din lume

Transportatorul național din Qatar a fost cel mai bun la clasa business și a obținut distincții pentru cea mai bună clasă business din lume, cel mai bun scaun la clasa business din lume, cel mai bun salon la clasa business din lume (salonul Al Mourjan de la Aeroportul Internațional Hamad), cea mai bună masă la un salon la clasa business din lume și cea mai bună companie aeriană din Orientul Mijlociu.

În ceea ce privește premiul pentru cele mai înainte standarde de igienă, ANA All Nippon Airways a fost desemnată cea mai curată companie aeriană din lume pentru al treilea an la rând. De asemenea, compania japoneză a primit și premiul pentru cele mai bune servicii aeroportuare din lume. Cel mai bun operator aerian low-cost fost desemnat AirAsia, distincție pe care o câștigă de 10 ani încoace. Scoot a primit premiul pentru cea mai bună companie aeriană low-cost pe distanțe luni din lume, iar Volotea distincția pentru cea mai bună companie aeriană low-cost din Europa,

Care sunt cele mai eco-conștiente companii aeriene din lume

Premiul pentru cea mai prietenoasă compania aeriană din lume pentru familii a fost câștigat de Air Canada. Această categorie acoperă aspecte precum politicile privind locurile pentru familii, îmbarcarea prioritară și facilitățile pentru copii. Cel mai bun personal de cabină din lume a fost considerat în acest an cel de la Garuda Indonesia. În același timp, Cathay Pacific a câștigat premiul World’s Best Inflight Entertainment. Premiul pentru cea mai bună companie aeriană regională din lume a fost obținut, din nou, de Bangkok Airways.

Delta Air Lines a fost votată cea mai bună companie aeriană din America de Nord, cu cel mai bun serviciu pentru personalul de bord din regiune. Cea mai bună companie aeriană low-cost din America de Nord a fost desemnată Sun Country Airlines. În același timp, Alaska Airlines a câștigat pentru prima dată premiul pentru cea mai bună companie aeriană regională din America de Nord, se arată în clasamentul realizat de Skytrax, potrivit CNN.

Clasamentul celor mai bune companii aeriene din lume în 2023

Clasamentul realizat de Skytrax privind cele mai bune companii aeriene din lume în anul 2023 arată astfel:

Singapore Airlines Qatar Airways NA All Nippon Airways Emirates Japan Airlines Turkish Airlines Air France Cathay Pacific EVA Air Korean Air Hainan Airlines Swiss Int’l Air Lines Etihad Airways Iberia Fiji Airways Vistara Qantas Airways British Airways Air New Zealand Delta Air Lines

A fost realizat și un clasament privind companiile aeriene care au cele mai bune echipaje. În acest top se află următoarele companii:

Garuda Indonesia Singapore Airlines ANA All Nippon Airways EVA Air Hainan Airlines Qatar Airways Cathay Pacific Thai Airways Emirates Japan Airlines

Cele mai bune companii aeriene low-cost din anul 2023 sunt următoarele:

AirAsia Scoot Indigo Flynas Volotea Transavia France Sun Country Airlines Southwest Airlines airBaltic Jet2.com easyJet Vueling Airlines Ryanair Jetstar Airways flyDubai

Topul companilor aeriene cu cel mai prietenos personal din 2023 arată astfel:

Air Canada Singapore Airlines Emirates Qatar Airways ANA All Nippon Airways Japan Airlines Virgin Atlantic Etihad Airways EVA Air British Airways

