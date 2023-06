A venit vara, cu toții ne pregătim de vacanțe și vrem să punem la punct ultimele detalii. La capitolul transport aerian, călătorii care aleg să zboare cu Wizz Air se plâng că este foarte dificil să intre în legătură cu un operator telefonic. Plus că taxa de convorbire este foarte scumpă. Am aflat ce număr de telefon gratuit are Wizz Air pentru România. Vorbești direct cu un operator în limba română, gratis.

Cine a cumpărat un bilet de avion de la Wizz Air și a dorit să facă vreo modificare la rezervare sau să afle vreo informație despre zborul său știe prea bine cât de dificil este să intri în legătură cu unul dintre operatorii de la call center. De regulă, cei care răspund la telefon la Wizz Air nu vorbesc limba română, ci doar engleză sau maghiară, lucru care reprezintă un mare inconvenient pentru românii care nu știu limbi străine.

În al doilea rând, taxa este foarte scumpă. Cine sună la call center la Wizz Air va fi taxat cu 1,19 euro pe minut. De asemenea, timpii de așteptare, până sunteți preluați de către un operator call-center sunt destul de mari. Poți aștepta chiar și câteva minute până să poți vorbi cu cineva și să ceri informațiile dorite.

Numărul de telefon Wizz Air pentru România, fără suprataxă

Ei bine, Wizz Air are un număr de telefon ținut la secret, pentru situații speciale, dar, dacă îl cunoașteți, puteți suna direct, fără suprataxă. Veți interacționa direct cu o persoană vorbitoare de limba română, căreia îi puteți spune ce nevoi aveți.

Wizz Air numește acest număr de telefon fără suprataxă „număr de telefon dedicat persoanelor cu dizabilități și pentru nevoi speciale”, doar că, până la urmă, pentru fiecare dintre noi nevoia pentru care sunăm este specială.

Numărul de telefon al Wizz Air fără suprataxă pentru România este 0040 312 294 796.

Am încercat numărul pentru România al Wizz Air

Personal am apelat acest număr de telefon. Călătoream în Spania, iar inițial cumpărasem doar două bilete de avion. Ulterior m-am decis să-mi iau și copiii în călătorie. Or pe site-ul Wizz Air nu poți cumpăra bilete de avion pentru copii decât dacă achiziționezi, în același timp și minimum un bilet pentru un adult care să-i însoțească. Așa că am considerat că nevoia mea este specială și am sunat la numărul de telefon al Wizz Air pentru România, gratuit, fără suprataxă. După câteva secunde am fost preluată de către un operator vorbitor de limba română, care m-a sfătuit să cumpăr biletele pentru cei doi copii și să bifez la amândoi că sunt adulți, iar apoi, după ce le plătesc, să revin la același număr de telefon și el sau unul dintre colegii lui îmi va modifica rezervarea copiilor și îi va bifa în sistemul de operare ca fiind minori, și nu adulți.

Am ascultat indicațiile și am făcut întocmai. Am rezolvat situația creată în doar câteva minute, fără emailuri trimise, fără mesaje pe formularul de contact al Wizz Air de pe site, fără conversații costisitoare în limba engleză.

Wizz Air țintește o cotă de 53% din toate zborurile din România

În prezent, compania maghiară low-cost Wizz Air deține o cotă de piață de aproximativ 40% din totalul zborurilor din țara noastră. Până la finalul anului, maghiarii țintesc un procent de circa 53% din piața zborurilor, după ce Wiz Air a preluat rutele pe care zbura Blue Air înainte de faliment, au declarat, luna trecută, reprezentanții operatorului aerian.