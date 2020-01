Acţiunea serialului „Clarice”, scris şi produs de Alex Kurtzman şi Jenny Lumet, are loc la un an după evenimentele din filmul „Tăcerea mieilor”. Serialul prezintă povestea personală a lui Starling, care se întoarce la muncă pentru a se ocupa de cazuri de criminali în serie şi prădători sexuali, în timp ce navighează printr-o controversată lume a politicienilor de la Washington. Personajul lui Starling a apărut iniţial în romanul „The Silence of the Lambs”, de Thomas Harris, adaptat în filmul omonim lansat în 1991.

Filmul „Tăcerea mieilor” spune povestea lui Clarice Starling, o tânără poliţistă recrutată de FBI, interpretată de Jodie Foster, care reuşeşte să prindă un criminal în serie cu ajutorul unui alt personaj psihotic, canibalul extrem de inteligent Hannibal Lecter, interpretat de Anthony Hopkins.

Lungmetrajul a câştigat cinci premii Oscar în 1992, inclusiv la categoria „cel mai bun film”, impunându-se totodată la categoriile „cel mai bun actor în rol principal” – Anthony Hopkins, „cea mai bună actriţă în rol principal” – Jodie Foster, „cel mai bun regizor” – Jonathan Demme şi „cel mai bun scenariu adaptat” – Ted Tally.

Personajul „Clarice”a apărut şi în continuarea romanului lui Harris „Hannibal”, adaptat apoi într-un film lansat în 2001, cu Julianne Moore în rolul agentei FBI.

Este a doua oară când există intenţia de a se face un serial dedicat personajului Clarice Starling. În 2012, televiziunea Lifetime a vrut să producă un serial, împreună cu MGM, dar proiectul nu s-a mai făcut.

