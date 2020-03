Despre o astfel de manevră pare să fie vorba și în ceea ce privește noile dezvăluiri cu privire la acțiunile clanuluii Corduneanu. Potrivit bzi.ro, mai multe înregistrări telefonice cu liderii faimoasei familii au început să circule pe internet.

E vorba de discuțiile nu foarte amicale pe care aceștia le-ar fi avut cu un bărbat care a dat publicității mai multe filmulețe în care îl acuza pe John Smith că a dat mai multe țepe.

Ca să înțelegeți de ce e acest John Smith atât de important pentru Corduneni, trebuie să vă spun că acest locotenent al clanului este „mărul discordiei” dintre Corduneni și clanul Luptătorilor condus de frații Preda din București. Deși Smith s-a stabilit în Anglia și și-a deschis acolo un service auto împreună cu prietenii din clan, scandalul e departe de a se încheia. Asta pentru că mai mulți membri ai clanului condus de frații Preda au fost arestați la Iași pentru că au încercat să incendieze casa mamei fraților Corduneanu. Totul ar fi pornit de la o ceartă între acest Smith și Adrian Preda.

Ca să nu mai pornească un al doilea scandal tot din cauza lui Smith, Cordunenii s-au gândit să taie răul din rădăcină și l-au contactat telefonic pe românul care îi făcea probleme tovarășului lor.

Primul mesaj telefonic a venit de la Costel Corduneanu: „Care-i problema asta cu John? Am înțeles că trebuie să-ți dea 350 de euro. Dacă tu o să ai respect față de frații mei, față de familia mea, și noi o să avem față de tine. E greu să aibă cineva ceva cu mine. Eu te rog să ții cont de noi, că el e cumătru cu noi, cu fratele meu. Vrem să se termine tot iureșul ăsta pentru că nu are rost. Am să vorbesc și cu el să-și vadă de treaba lui și tu să-ți vezi de treaba ta. Nici eu nu sunt de acord cu ce face el din ce spui tu, deși eu n-am auzit de așa ceva. Dacă el greșește în fața oamenilor, o să-l bată Dumnezeu. Vezi că eu îți vorbesc frumos. E vorba că e cumătru cu noi. Tu ce vrei până la urmă? Eu zic să găsiți o soluție. Vorbește și cu frate-miu Vasilică și găsiți o soluție ca să fie bine”, a spus telefonic Costel Corduneanu, potrivit bzi.ro.

Așa cum anunța Costel Cășuneanu, Vasilică intră și el pe fir: „

„Alo! Sunt Vasilică Corduneanu de la Iași. Am și eu o problemă, de ce faci tu pe Facebook… Ce s-a întâmplat? De ce-i faci «reclama» asta lui Smith. Cine te pune? Eu voiam să port o discuție cu tine. Tu ai luat țeapă personal de la el? Despre ce bani e vorba? Pe noi ne interesează să ne rezolvăm problemele. El e cumătru cu frate-miu, am văzut ce scrii pe facebook și se vede urât. Acum mi-am făcut și eu o afacere aici în Londra cu un frate de-al meu, cu el și cu alții. Aș vrea să sting toate lucrurile astea pentru că se vede urât și e reclamă negativă, stricându-mi și mie imaginea. Eu voiam să ne înțelegem la modul că: îți dau banii înapoi fără nicio problemă și tu încetezi cu treburile astea”, a spus împăciuitor Vasilică Cordunean.

Arileria grea împotriva bietului om s-a dezlănțuit la al treilea telefon.

Te-ar putea interesa și: