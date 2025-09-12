Ciutacu și băsismul: „Eu cu Băsescu nu ne-am halit niciodată”

În „Contrapunct”, pe canalul YouTube „Hai România”, Victor Ciutacu povestește, cu nume și detalii, raportarea la „băsism” — de la anii de confruntare directă până la întâlnirea în studio cu Traian Băsescu.

„Eu cu Băsescu nu ne-am halit niciodată… mult înainte să aibă trustul Intact disputa cu el. Am avut relații încordate cu Traian Băsescu.”

„La începutul începutului, singurii antibăsiști din post eram eu, Badea și Cristoiu. Gâdea ușor-ușor a devenit și el, iar în rest ‘puțea’ de băsiști. Dacă Băsescu câștiga alegerile, săreau pe pereți de fericire; mulți dintre ei sunt și astăzi în trust.”

„Pe măsură ce lupta de clasă s-a acutizat, toți băsiștii de dinainte au devenit antibăsiști feroce. Eram înconjurați de un ‘batalion de spartani’ gata să-i ia gâtul lui Băsescu.”

„Am avut un filaj de intimidare, aproape la vedere. Nu știu dacă era cu știința lui Băsescu sau a Elenei Udrea… fiecare își făcea ‘mendrele’ în numele unui curent.”

„Două ore” cu Traian Băsescu, după „15 ani de porcăială”

„Consumul nervos cel mai mare l-am avut când a venit Băsescu prima dată la mine, după vreo 15 ani de porcăială reciprocă.”

„Înaintea emisiunii, i-am spus: ne înjurăm sau facem o emisiune întreagă la cap? Iar el: sunt total de acord. Hai să-i surprindem pe toți și să le dăm o emisiune deșteaptă.”

„ Nu am fost niciodată atât de încordat într-o emisiune. Nici el, cred, nu era mai relaxat. Așteptam, fiecare, „măgăria” celuilalt.

„Au trecut două ore. Niciunul n-a încercat-o pe aia nasoală. A fost foarte OK.”

„Ca s-o luăm pe scurtă”

„Eu cu Băsescu nu ne-am halit niciodată — ca s-o luăm pe scurtă. Îi recunosc calitățile de politician, dar de caracter… mai rar la politicieni. În anii ăia, valurile din presă schimbau taberele peste noapte; eu mi-am ținut linia.”