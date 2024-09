Politica Ciucă nu vrea să audă de proiecte comune cu Geoană: Suntem ideologii total diferite







Președintele PNL Nicolae Ciucă a spus că nu vrea să audă de proiecte comune cu Mircea Geoană pentru că sunt ideologii total diferite și pentru că a fost președinte PSD cinci ani. „Suntem ideologii total diferite. A fost președinte PSD 5 ani. Discutăm de doi candidați ai PSD”, a subliniat el.

Nicolae Ciucă, despre propunerea lui Geoană

Fostul premier și-a spus părerea și despre noua propunere a lui Mircea Geoană. El a spus că nu este o idee rea ca tinerii să poată vota de la 16 ani, dar că trebuie foarte bine gândită această schimbare. „16 ani poate fi o vârstă la care există suficientă capacitate de a decide pentru o opțiune politică, dar e o propunere care trebuie pregătită. Nu spun nu, dar trebuie gândită. Eu în 35 de ani de muncă am lucrat cu tineri, cu entuziasm”, a mai zis Ciucă.

Președintele PNL a mai spus că nu l-ar pune pe Marcel Ciolacu din nou premier pentru că vorbește despre cota progresivă. „Ciolacu vorbește de cotă progresivă, cum să îl punem premier?”, a zis Ciucă.

Un premier adevărat nu renunță la cota unică

Ciucă a mai spus că un premier profesionist nu va renunța la cota unică și că există deja cinci liberali care ar avea șanse să îl înlocuiască pe Marcel Ciolacu. „Avem cel puțin 5 nume din PNL. Nu îl pot spune acum, e principiul de loialitate referitor la o persoană anume. Vă pot spune că va fi un premier profesionist, nu va renunța la cota unică, va fi un premier care va sprijini mediul de afaceri, digitalizare, reducerea birocrației”, a spus președintele PNL.

El a mai spus că a muncit foarte mult atunci când a fost premier și că Marcel Ciolacu a găsit absorție de 11 milioane de euro. Acesta consideră că a făcut multe lucruri pentru România atunci când a fost la guvernare.

„Când a venit Ciolacu la Guvern a găsit absorbție de 11 milioane euro. A fost cel mai mare vârf de absorbție de fonduri europene realizat vreodată de Guvernul României: 10,4, erau 6,4 investiții directe. Asta înseamnă dovadă de încredere. Nicolae Ciucă a muncit la Guvern și am adus în țară bani. De-asta am putut să trecem prin toate aceste crize, am trudit de dimineața până seara. În fiecare zi am calculat și creșterea economică, absorbție fonduri, investiții străine și scădere a deficitului bugetar cu un procent. Toate aceste chestiuni s-a întâmplat pe guvernarea colegilor mei”, a mai zis Ciucă.

Nicolae Ciucă îl critică pe Marcel Ciolacu

El a mai spus că Marcel Ciolacu negociază pentru că nu s-a pregătit din timp și că nu este o soluție. Nicolae Ciucă consideră că este suficient să existe consilieri buni.

„Nu cred că e nevoie să ne medităm pentru ceva pentru care nu ne-am pregătit la timpul potrivit. E suficient să avem consilieri buni, să avem oameni care să ne pregătească înainte de decizie, să avem capacitatea de a lua decizii pe baza acestor date”, a mai spus fostul premier.