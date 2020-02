Ministrul Florin Cîțu îl acuză pe senatorul Daniel Zamfir de „analfabetism economic” și „limbaj nedemn”, spunând că nu va mai avea nici un fel de comunicare cu acesta. El și-a motivate decizia acuzând atacurile suburbane la care a fost supus în ultimul timp liderii PSD.

„De câteva luni sunt atacat într-un mod complet suburban de mai mulți PSD-iști în frunte cu inginerul Zamfir, seful comisiei economice din Senat (?). Până acum nu am reacționat direct. Am prezentat doar informațiile economice. Limbajul inginerului Zamfir este nedemn pentru orice cetățean dar mai ales pentru un senator în Parlamentul României. Am decis să nu mai am niciun fel de comunicare cu aceasta persoana. Zamfir, să-ți fie rușine! Am atașat invitația care arată un analfabetism economic greu de imaginat la acest nivel și răspunsul meu pentru semnatari”, a scris Florin Cîțu în postarea de pe rețeaua de socializare.

În replică, Daniel Zamfir a declarat că Florin Cîțu a împrumutat circa 40 de miliarde de lei, jumătate din cât a împrumutat PSD în trei ani. El a precizat că este de interes public să se afle pentru ce s-au împrumutat acești bani și ce plăți au fost făcute. Daniel Zamfir a dat de înțeles că împrumuturile au fost utilizate pentru rambursări de TVA către anumite firme și i-a cerut lui Cîțu să prezinte lista acestora.

Florin Cîțu a fost invitat pe 4 februarie la Comisia condusă de Daniel Zamfir pentru a da explicații cu privire la împrumuturile contractate. Nu este singurul conflict pe care ministrul Finanțelor îl are cu reprezentanții PSD. Cel mai cunoscut adversar al său este predecesorul său, Eugen Teodorovici, cu care a avut numeroase contre.

