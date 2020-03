„Ne-am pregătit pentru mai multe scenarii. Am asigurat finanțarea României – pensii, salarii, ajutoare sociale – totul este deja asigurat pentru că împrumutat în prima parte a anului. Și am făcut bine că am făcut acest lucru pentru că deja au început să crească dobânzile peste tot în lume. Avem un buffer record, deci din acest punct de vedere nu există probleme”, a declarat ministrul Finanțelor.

Florin Cîțu a adăugat că se pregătesc măsuri pentru mai multe sectoare din economie.

„Acum pregătim măsurile care prevăd direct sectoare din economie și aceste măsuri vor fi aprobate în primele ședințe de guvern de săptămâna viitoare. Aceste măsuri sunt în coordonare și corelare cu sistemul bancar și sectorul privat. Dar sunt și măsuri care au la bază finanțare de la Comisia Europeană. Eu cred că în aceste condiții este nevoie de un pachet semnificativ și astăzi, în audiere în Parlament am spus că putem merge cu un pachet de finanțare publică și privată care poate fi de cel puțin 1% din PIB. Suntem pregătiți pentru orice scenariu”, a adăugat ministrul Finanțelor.

„Obiectivele sunt menținerea creșterii economice, a locurilor de muncă și a puterii de cumpărare a românilor”, a mai spus Cîțu.

Te-ar putea interesa și: