Cîțu crede că Orban e terminat politic. Ce spune despre candidatura sa la Cotroceni

„Aş vrea doar… ştiu, poate mă mai întrebaţi despre declaraţiile domnului Orban, din ultima perioadă, şi nu aş vrea să le comentez. Aş vrea să spun doar un singur lucru: m-am uitat în ultima perioadă la aceste declaraţii şi cred că domnul Orban a ales un mod foarte urât să iasă din politică. În rest, nu aş mai vrea să comentez declaraţiile domniei sale”, a afirmat Florin Cîţu, joi seară, într-o emisiune la TVR.

Premierul a susţinut că şi-a construit campania pentru alegerile interne vorbind despre viitor.

„Campania mea a fost o campanie în care am vorbit despre viitorul României, despre liberalism, despre o Românie liberală, despre oameni liberi, despre un PNL în care membrilor să nu le mai fie ruşine că sunt membri ai PNL”, a declarat Cîţu.

Cîţu a vorbit şi despre modul în care se desfăşoară campania internă din PNL.

„Este un stil de a face politică vechi, care va dispărea din România. Dacă vă uitaţi la campania pe care am făcut-o este o campanie pozitivă. Acest tip de campanie cu acuzaţii, cu dezvăluiri bombă şi aşa mai departe fac parte dintr-un tip de campanie veche care în România, prin anii ’90, făcea deliciul tuturor, este tipul de campanie care i-a făcut pe foarte mulţi dintre oameni să nu mai voteze. Eu nu sunt adeptul acestui tip de campanie”, a explicat Florin Cîţu.

De ce candidează Cîțu la șefa PNL

Întrebat ce anume l-a determinat să candideze la şefia PNL, Cîţu a afirmat: „Lucrurile cred că s-au întâmplat natural, din momentul în care am intrat în politică. Din momentul în care am intrat în politică am luptat pentru liberalism . Cred că tot parcursul meu politic m-a dus în această direcţie. M-am luptat cu PSD cred din primul moment şi am păstrat PSD inamicul numărul unu. Niciodată nu am atacat PNL, niciodată nu am atacat un coleg din PNL, nu atac colegi din coaliţie, inamicul meu este PSD”.

Întrebat despre ezitările de a anunţa mai devreme intenţia de candida pentru funcţia de preşedinte al PNL, chiar întrebat fiind, la acele momente, despre acest subiect, Cîţu a răspuns: „Am şi eu o strategie de comunicare pe care nu pot să o dezvălui de fiecare dată”.

Primul ministru a menţionat că, joi seară, a primit şi susţinerea filialei judeţene PNL Arad, condusă de europarlamentarul Gheorghe Falcă, pentru Congresul din 25 septembrie.

Despre candidatura la Cotroceni

Întrebat dacă se gândește să candideze la președinția României, Cîțu a răspuns: „Pas cu pas. Haideți să le luăm pas cu pas. Am obiective, vreau să le ating și apoi mă gândesc la următorul pas”.