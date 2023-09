Scandal. Cîțu: „Acțiunea lui Ciolacu, criminală”. Ciolacu: „Prostia unui accident care a fost prim-ministru”

Concret, fostul ministru de Finanțe, Florin Cîțu îi reproșează liderului PSD că a tăiat 2 miliarde din PNRR deși avea la dispoziție instrumentele necesare pentru a împiedica acest lucru.

Cîțu îi reamintește premierului Ciolacu că guvernarea liberală a depus toate eforturile pentru ca România să beneficieze de toată suma din PNRR, mai exact 30 de miliarde de euro. Ba mai mult, adăugă liberalul, decizia lui Ciolacu este ”una criminală”, dat fiind faptul că investițiile urmate ar fi trebuit să fie destinate pentru construcția a șase spitale și 2.000 de școli.

„Acțiunea lui Ciolacu este cu adevărat criminală când ne uităm că a tăiat investițiile pentru spitale și școli. Sase spitale (toate în localități administrate de liberali) și 2000 de școli. Iar daca este INCAPABIL sa negocieze cu CE, erau alte obiective în PNRR care sunt foarte mult întârziate, tot din cauza lui, de unde putea să taie bani. Trebuie să demisioneze imediat. Ciolacu nu are nicio scuză pentru această decizie criminală și ar trebui să demisioneze IMEDIAT.

Îi aduc aminte lui Ciolacu că inițial CE a propus României să acceseze doar aproximativ 15 miliarde de euro. Am mers la Bruxelles și am negociat în interesul românilor și am reușit să conving comisia să dubleze suma din PNRR pentru noi. Așa s-a ajuns la aproximativ 30 de miliarde de euro în PNRR”, a punctat Cîțu.