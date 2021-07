„În primul rând, azi am fost în zona afectată. Au mai fost inundaţii şi pentru toţi am găsit soluţii. Azi am fost într-o zonă în care aceste precipitaţii au fost de domeniul recordului. Furia naturii nu a putut fi oprită. Ştiu că politicienii s-au folosit de astfel de evenimente pentru capital de imagine, dar am vrut să merg pentru oamenii de acolo, să-i asigur că nu sunt singuri. Alocăm resurse pentru ca în această perioadă dificilă să nu se simtă singuri.

În toată această campanie, eu am vorbit şi am vrut să vă spun că sunt alegeri în PNL şi ne alegem liderii, dar facem asta pentru a face viaţa românilor mai bună. Noi facem asta pentru că ştim că va îmbunătăţi viaţa românilor. Vrem să avem canalizare, gaze sau încălzire fotovoltaică pentru a face viaţa românilor mai bună.

De ce a intrat Cîţu în politică

De asta am intrat în politică noi, nu pentru a mai lua un mandat. Filiala Cluj… Nişte oameni superbi. Daniel Buda. Am învăţat multe despre agricultură. De la domnul Emil Boc a învăţat foarte multe România. Şi domnul Alin Tişe, care nu este aici, dar care ne va susţine mai departe.

O filială care a contribuit cel mai mult la această guvernare, pentru că astăzi sunt acolo în primul rând datorită votului dumneavoastră. Suntem pe drumul cel bun. Nu o spun doar ca pe un slogan. Noi suntem aici pentru că noi credem în liberalism. Este pentru prima dată în istorie când creşterea economică se datorează în exclusivitate investiţiilor. N-a mai fost niciodată aşa ceva.

Urmează alte estimări care vor duce creşterea economică la două cifre. Sper să se adverească şi să fie o creştere economică de cel puţin 10% în 2021. Trebuie să recunoaştem că de multe ori ne-am dat la o parte de la liberalism.

23 de miliarde/an pentru România până în 2028

De multe ori am zis că mai bine să păstrăm programele PSD, pentru a nu supăra pe nimeni… Au venit alegerile şi oamenii nu au mai crezut în noi. Nu s-au dus în altă parte, dar nu au mai venit lângă noi. Pentru aceşti oameni îmi asum toate reformele anunţate. Indiferent de cost. Veţi vedea că vom fi cel mai mare partid politic din România când ei vor veni lângă noi. Am anunţat că vom guverna România 8 ani. Mi s-a spus că sunt prea optimist.

Să ştiţi că nu sunt. Din contră. Lucrurile sunt calculate. Avem de investit 80 de miliarde de euro până în 2028. Şi de la buget mai avem 13 miliarde de euro, anual. De asta am spus că nu sunt optimist, sunt doar pragmatic. Vreau să fie de PNL way. Am construit echipe în sectorul privat sau în administraţie. Aşa fac şi acum. La final va fi echipe PNL. Azi e momentul să vă arăt cât am construit. Am început cu domnul Emil Boc”, a declarat Florin Cîţu.