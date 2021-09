Cîțu a scos toți oamenii USR PLUS din aparatul guvernamental. Surse

Surse politice dau ca sigură demiterea tuturor membrilor USR PLUS numiți în funcții guvernamentale. Actul de demitere ar fi fost semnat de premierul Florin Cîțu în contextul anunțului făcut de liderii USR PLUS cu privire la moțiunea de cenzură. Documentul s-ar afla la mapa premierului, susțin surse politice, și urmează să fie trimis la Monitorul Oficial.

Premierul Florin Cîțu a luat decizia de a-i demite pe toți oamenii USR PLUS din aparatul guvernamental, în contextul neînțelegerilor din coaliția de guvernare. Ultima ședință, a coaliției, de vineri seara, de la Palatul Victoria, s-a încheiat fără nici la nici un rezultat.

Cîțu a amenințat USR PLUS

Informația a fost confirmată de deputatul USR PLUS Andrei Lupu. Acesta a precizat că, în timpul discuţiilor de la Palatul Victoria, premierul Florin Cîţu a anunţat că în cazul în care va fi depusă moţiunea de cenzură va schimba din funcţie toţi miniştrii, secretarii de stat, prefecţii şi şefii de instituţii autonome susţinuţi de USR PLUS.

„Florin Cîţu a ameninţat USR PLUS că, dacă depunem moţiune de cenzură, va schimba din funcţie toţi oamenii susţinuţi de noi – miniştri, secretari de stat, prefecţi, şefi de instituţii autonome. Doar că Florin Cîţu nu înţelege că modul nostru de a face politică este unul total diferit. Nu am venit la guvernare pentru a pune oameni în funcţii. Loveşte unde nu ne doare. Ce ne doare e modul în care Florin Cîţu înţelege să cheltuie bani publici pentru a câştiga susţinerea în propriul partid. Şi pentru asta va pleca din funcţie”, a scris deputatul USR PLUS pe Facebook.

USR PLUS și PNL nu s-au înțeles

USR PLUS a rămas de neclintit, în timpul discuțiilor, solicitând demisia lui Florin Cîțu din funcția de premier, în vreme ce PNL a refuzat acest lucru.

Drept urmare, liderii partidului au mers la Parlament să înregistreze moțiunea de cenzură pe care au semnat-o împreună cu cei de la Partidul AUR.

Ca o consecință a acestei deciziei, premierul Cîțu a hotărât demiterea tuturor miniștrilor, secretarilor de stat, subsecretarilor, prefecților, subprefecților, șefilor de agenții guvernamentale ai USR PLUS. De altfel, o parte din miniștrii USR PLUS și-au strâns deja din lucruri, așteptându-se la o astfel de decizie.