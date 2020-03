Postările la Gîndurile lui Cristoiu și la Jurnalul meu video o dovedesc. Sub semnul acestui adevăr publicăm alte comentarii ale cititorilor noștri. Le-am păstrat așa cum au fost scrise: Fără diacritice.

tudy

Toti au investit bani in armament,servicii secrete,securitate,razboaie aiuristice in Orientul mijlociu,care au dus la escaladarea terorismului mondial,si nu s-a investit nimic in cercetarea in sanatate,educatie,pe plan mondial,daca s-ar fi facut acest lucru nu aveam pandemia asta nenorocita,aveam de mult leacul pentru cancer,SIDA,Ebola si alte nenorociri,aveam mai multe cadre medicale,industrie,furnizori de echipamente,si alte lucruri necesare,cadre educate in toate domeniile(rezerve de cadre).

anotherline

Din aceasta criza, care va acoperi toate sistemele sociale, se va iesi nu prin insanatosirea actualelor siateme sociale, ci prin manifestarea unora noi.

nae girimea

O imensa problema sociala : Au venit o parte dintre romanii plecati . Au venit cersetori , proxeneti, suti , prostituate . Dar au venit si oameni necajiti-majoritatea care AU LUCRAT la negru si n-au nici un fel de economii . Ar trebui sa le cerem sa se inregistreze , si sa le oferim o masa calda pe zi , fiindca oamenii acestia n-au nici o sursa de venit . Armata ar putea sa-i instaleze in corturi si sa mobilizeze bucatariile de campanie . Am vazut oameni normali , cu privirea pierduta . Acum nu se poate lucra nimic. ONG urile se ocupa doar de Vierpfoten , de Zweipfoten nu se ocupa nimeni . Sant oameni in nevoie, fara sanse si fara speranta . Sa-i ajutam !

Lorelei Haart

Suntem testati pentru a evalua in ce masura suntem dispusi sa ne supunem si sa urmam sfaturile „autoritatilor”. Nu au nici o abilitate de a impune restrictiile despre care se vorbeste dar creeaza un fir narativ care da impresia ca lumea e obedienta. O productie Hollywoodiana de prima clasa!

Michaela H

Pentru ca acum in sezonul de insamintare, nu e nimeni pe cimp…aici in Austria multi din agricultori veneau din Ungaria. Si stocul de produse de consum cit o sa dureze? De la becuri, la piese pentru masini, toata productia este oprita. Hotelurile, magazinele, dau faliment iar muncitorii isi pierd salariile.

Studio Creator

Eu nu pricep CUM este posibil sa NU existe un STOC PERMANENT de MASTI pentru caz de : necesitate /razboi/atac terorist/accident /etc,etc ????

