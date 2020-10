Dosarul în care a fost cercetat penal colonelul Constantin Marin, de către DNA București, secția pentru militari, se referă la trecutul acestuia. Colonelul a fost ofițer al temutului Departament al Securități a Statului, iar în anul 2015, înainte de a fi numit șef al SRI – Prahova, a dat o declarație pe proprie răspundere că nu a făcut parte și nu a fost colaborator al DSS.

Totul a fost fost dat în vileag de maiorul Daniel Florea, subalternul colonelului Constantin Marin, cel mai probabil din motiv de răzbunare.

A urmat o anchetă la DNA București, după care procurorul de caz a dat soluție de clasare, pe motiv că fapta este prescrisă. Maiorul Florea nu s-a lăsat și a făcut plângere la procurorul ierarhi superior, respectiv, procurorul șef de secție Ana Dana, care a decis redeschiderea dosarului penal, potrivit luju.ro.

Judecata de la Tribunalul Militar

După această etapă procedurală, a urmat procedura din fața instanței de judecată, respectiv Tribunul Militar București, unde totul s-a transformat într-un curs de procedură penală, cu teorii care mai de care mai interesante. De exemplu, în ciuda ordonanței de redeschidere a dosarului penal, semnată de procurorul șef Ana Dana, procurorul de ședință a venit cu altă abordare juridică și a susținut că dosarul penal nu se mai poate redeschide deoarece faptele s-au prescris, iar colonelul Gheorghe nu mai poate fi tras la răspundere penală. Interesant este faptul că procurorul de ședință a pus concluzii împotriva deciziei procurorului șef, fapt ce poate constitui o abatere disciplinară pe motiv de insubordonare.

În cele din urmă, judecătorul militar Cristian Vrabie nu a fost de acord cu procurorul de ședință, pe care l-a trimis la plimbare, și a dispus ca dosarul să fie redeschis. „De asemenea, trebuie observat si faptul ca, in masura intervenirii prescriptiei răspunderii penale si a existentei imperativului eficientizarii acestui aspect, solutia de clasare ar trebui dispusa in momentul de fata in considerarea acestui temei de drept. Or, judecatorul de camera preliminara nu poate dispune el însusi solutia de clasare si nici schimba temeiul acesteia, ci poate doar, asa cum s-a aratat, proceda la efectuarea examenului de legalitate al dispozitiei procurorului ierarhic superior celui care a dispus solutia”.