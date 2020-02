„Consultant la Camera Deputaților din cadrul Parlamentului României”, se recomandă Flavia Dobrescu de la USR. Din păcate, ea nu avea legitimație valabilă în momentul în care a vrut să intre „la locul de muncă” ceea ce duce la interzicerea accesului în interior. Evident, membrei USR i-a sărit țandăra când a fost oprită la ușă și a dat buzna printre agenții de securitate, ignorând somația lor.

Acela a fost momentul în care un agent SPP a luat-o de braț și a tras-o înapoi. Martorii au descries cu lux de amănunte întregul „spectacol”, în urma căruia, desi femeia nu a fost abuzată, ci doar oprită conform regulamentului impus de Camera Deputaților, a început să aducă acuzații grave, nefondate.

Ea a postat pe Facebook un videoclip în care susține că a fost pipăită, atât ea cât și alți USR-iști: „Un agent SPP m-a agresat fizic, de față cu alți colegi. Literalmente m-a tras de mâini prin holul Parlamentului pentru că el nu credea de cuviință să intru în clădirea in care lucrez de mai bine de doi ani. Angajatul respectiv a refuzat în repetate rânduri să îmi spună cum se numește sau să se legitimeze. Nu e prima dată când întâmpin abuzuri fizice din partea angajaților de la securitate. Până acum au fost pipăieli sub pretextul percheziției corporale, iar acum violență fizică.(…) Am aflat între timp că același individ a mai făcut șicane și altor usriști, deci era gata-încălzit cand am ajuns eu.”, a spus ea.

EVZ a solicitat o reacție din partea Serviciului de Protecție și Pază (SPP).

„Serviciul de Protecție și Pază nu a primit nicio reclamație până în acest moment.

În urma informațiilor apărute in spațiul public Serviciul de Protecție și Pază a făcut verificări din care a rezultat că informaţiile sunt false și reprezintă dezinformări ale situației reale.

Angajatul, acuzat pe nedrept, este militar cu ani de experiență profesională și și-a îndeplinit misiunea conform legii și reglementărilor.

Accesul în clădirea Parlamentului se face în baza unei hotărâri a Biroului Permanent al Camerei Deputaților, care a aprobat Regulamentul privind Ordinea și Siguranța în Palatul Parlamentului.

Angajații Serviciului de Protecție și Pază, aflați în punctele de control acces, pun în aplicare aceste regulamente, iar deciziile privind accesul în Parlament sunt stabilite de către conducerea instituției, mai ales în cazul persoanelor care nu au legitimații de serviciu care să le permită accesul în instituții.

Serviciul de Protecție și Pază regretă incidentul, însă legile trebuie respectate.”, a comunicat SPP pentru EVZ.

Mai mult, EVZ a aflat de la martori că întreaga scenă a fost surprinsă de camerele video de la Parlament și că acestea vorbesc de la sine, neexistând nicio abatere de la regulamentul de Securitate.

Cine este Flavia Dobrescu?

Membra USR este un personaj controversat, care a stârnit rumoare în propriul partid după ce a postat pe Facebook, pe 1 februarie, faptul că nu a fost lăsată să intre într-un club: „ Se pare că în Expirat nu am voie pt că nu sunt suficient de bine îmbrăcată.

Mă gândeam că dacă vin așa îmbrăcată nu îmi mai pun bărbații mâna pe fund. Că bouncerii de aici am văzut că refuză să ia atitudine dacă se întâmplă așa ceva, deci tre să îți păzești singură poponețul.

Purtam haine mai sport…dar no…ma gandeam ca vin intr-un club care a pornit in Vamă și era la un moment dat un simbol al culturii underground. Acum a devenit o corporație. Dacă se mută mânie in Pipera nu o să mă mir” (sic!), a scris Flavia Dobrescu.

