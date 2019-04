GATA! Dacian Cioloș s-a decis să spună adevărul. Culisele relației cu Virgil Ardelean. „Nu mi-e rușine deloc!”

Dacian Cioloș a declarat că este rudă cu Virgil Ardelean, la câteva zile după ce negase informația într-un interviu pentru Realitatea TV.





În trecut, liderul PLUS a declarat că este rudă „de gradul trei” cu fostul șef al Direcției Generale de Informații și Protecție Internă.

„Legat de Virgil Ardelean, am spus-o de mai multe ori, suntem din acelaşi sat. Eu m-am născut la Zalău, dar am copilărit la bunici, la Pericei. Bunicul meu a fost frate cu bunica lui Virgil Ardelean. Ăsta e gradul de rudenie. L-am cunoscut destul de puţin, i-am cunoscut destul de puţin familia. L-am cunoscut, evident, pentru că este din sat, de-acolo. Nu mi-e ruşine deloc cu ceea ce a făcut Virgil Ardelean, cu ceea ce a lăsat în urmă, cu modul în care şi-a făcut treaba. Eu mi-am văzut de viaţa mea, de cariera mea. Nu am beneficiat niciodată de această cunoştinţă, şi de nici o altă relaţie. Responsabilităţile pe care le-am avut mi le-am asumat direct, fără proptele”, a declarat Dacian Cioloș, într-un interviu pentru Libertatea.

În urmă cu câteva zile, într-un interviu pentru Denise Rifai, la Realitatea TV, Dacian Cioloș a declarat că nu este nepotul lui Virgil Ardelea.

Denise Rifai: Legătura cu domnul Virgil Ardelean? Dacian Cioloș: Ce legătură? Denise Rifai: Sunteți nepotul domnului Virgil Ardelean? Dacian Cioloș: Nu sunt nici un nepot. Suntem din același sat.

În ianuarie 2019, într-un interviu pentru Radio Guerilla, fostul premier declara că este rudă „de gradul trei” cu Virgil Ardelean.

„Suntem ceva rude, e de origine din Pericei și dînsul, dar dînsul a ocupat responsabilități într-o instituție democratică, controlată de guvern, de parlament…”. Întrebat ce grad exact de rudenie are cu generalul Ardelean, fostul premier a răspuns: „Cred că de gradul trei". A mai adăugat că este un „nepot de unchi”.

