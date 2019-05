Cioloș continuă războiul cu Iohannis. Desemnarea Vioricăi Dăncilă revine în prim-plan

Deși a spus, de dimineață, că n-a vrut să-l atace pe Iohannis, Cioloș a continuat criticile la adresa președintelui seara, la televizor.





Primul atac a fost o revenire asupra subiectului desemnării Vioricăi Dăncilă pentru funcția de prim-ministru.

„Nu, eu nu as fi desemnat-o. Pentru ca o cunosc pe doamna Dăncilă de când era în PE și știu ce-i poate capul. Eu de pe margine vă spun că nu aș fi desemnat-o”, a declarat Dacian Cioloș, lider al formațiunii Plus, la Realitatea TV.

„Dar președintele probabil a desemnat-o după datele pe care le avea pe masă și strategia pe care o avea. Dovedește și acum că nu e un premier bun”, a adăugat Cioloș.

Scandalul dintre cei doi a început în urmă cu câteva zile, când liderul alianței USR-Plus a declarat, la Timișoara, că președintele Klaus Iohannis a greșit prin desemnarea „marionetei lui Dragnea” în fruntea Guvernului.

„Președintele și guvernul trebuie să lucreze împreună, dar, pentru asta, președintele țării trebuie să își asume decizii. Dacă nominalizezi în fruntea guvernului toate, dar chiar toate marionetele unui infractor ca Dragnea, tu, ca președinte, trebuie să îți asumi responsabilitatea pentru nominalizare”, a spus atunci Dacian Cioloș.

În timp ce-i făcea lui Klaus Iohannis un masaj, Dacian Cioloș l-a ciupit un pic de bucă. România lui Cristoiu

Ulterior, în cursul zilei de miercuri, liderul Plus a revenit asupra subiectului, spunând că nu a fost intenția sa să-l atace pe Iohannis.

„Intervenția mea de la Timișoara a vizat reforma constituțională și eu sunt convins că tot ce am spus acolo e în acord cu ceea ce crede domnul președinte Iohannis, că funcția prezidențială actuală are nevoie de o clarificare în Constituție, pentru ca președintele să poată să-și exercite rolul și mandatul pe care le are, fiind persoana cu cele mai multe voturi, care devine o instituție, practic, la nivel național, și care este de multe ori abuzată de o majoritate din Parlament”, a precizat Cioloș.

El a adăugat că acesta a fost obiectivul intervenției de la Timișoara și a adăugat că, „din pacate, (...) unele pasaje de acolo au fost interpretate ca fiind un atac la președinte”. „Nu a fost deloc așa, nu a fost deloc în intenția mea să-l atac pe președinte, pentru că eu sunt convins că nici președintele nu e și nu a fost confortabil cu situația în care a fost pus atunci când i s-au propus astfel de candidaturi”.

Dar desemnarea Vioricăi Dăncilă pentru poziția de premier nu a fost singura critică adusă lui Iohannis. Cioloș a pus la îndoială și capacitatea actualului președinte de a conduce Opoziția spre câștigarea alegerilor.

„Nu știu cât de mare motor devine sau nu (Klaus Iohannis pentru PNL – n.r.), eu cred că până la urmă oamenii o să judece după candidați, după programele politice”, a declarat Dacian Cioloș la Realitatea TV, într-o discuție despre diferențele dintre PNL și Alianța 2020, USR-Plus.

Singurul lucru cu privire la care Cioloș și Iohannis par să fie în acord este Referendumul. „Am avut o discuție inclusiv cu Ludovic Orban că în perioada următoare este bine să ne coordonăm campania nu numai pentru alegerile eruoparlamentare, ci și pentru votul referendumului, care e foarte important. Noi solicităm acest referendum de mai multă vreme, chiar Platforma România 100, înainte de a avea partidul, solicitam acest referendum, am susținut acea inițiativă civică, Fără penali în funcții publice. Aceste întrebări de la referendum vin în completarea acestei inițiative”, a mai arătat Cioloș.

