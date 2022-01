Cioloș, pus la zid de o divă din politică. USR încurajează „huliganismul” AUR

Alina Gorghiu, vicepreședinte PNL, a lansat acuzații grave asupra USR-ului, declarând că aceștia ar încuraja acțiunile lui George Simion și ale partidului AUR. După incidentul de la Primăria Timișoarei, liberalul l-a pus la zid pe Dacian Cioloș, însă nici liderii AUR nu au scăpat de cuvinte dure.

„Ce tristă e imaginea ipocriziei în politica mare! Păi dvs, domnule Cioloș, ați legitimat AUR, semnând împreună cu ei moțiunea de cenzură împotriva propriului guvern. Și tot dvs aplaudați în plenul reunit atunci când huliganii de la AUR au înjurat un coleg de la PNL și l-au forțat fizic să coboare de la tribună.

Da, AUR este un partid extremist, cu lideri huligani, lipsiți de decență și de respect față de instituțiile statului, oameni care nu cunosc standardele impuse de un stat democratic.

Concluzie: țineți minte să nu mai acceptați să semnați împreună cu AUR următoarea moțiune de cenzură sau să colaborați în alte demersuri”, a scris Alina Gorghiu pe pagina sa personală de Facebook.

De la ce a pornit scandalul

Declarațiile vicepreședintelui PNL au fost făcute după incidentul de la Primăria Timișoarei. Vineri, Dominic Fritz a transmis un comunicat prin care anunță faptul că că o bandă de membri și simpatizanți AUR, în frunte cu George Simion, aduși la Timișoara cu autocarul, împreună cu organizația Noua Dreaptă din Mehedinți, au pătruns în mod ilegal în sediul Primăriei, prin forță fizică.

La rândul său, George Simion susține că aceste declarații sunt doar minciuni și „nu s-a comis niciun act de violenţă”. Oamenii nu au venit cu autocare și nici nu au legătură cu Noua Dreaptă.

„Noi am intrat în Primăria Timişoarei fără să vină un poliţist local sau o autoritate să ne întrebe ceva, nici de certificat, nici ce vrem. De abia la etajul 1 a venit un om care nu s-a recomandat şi aflăm din postarea domnului Fritz că ar fi managerul oraşului, şi am cerut ceea ce voiam de la început, o audienţă pentru Ioan Bânciu, a cărei soţie a fost ucisă de dictatura lui Ceauşescu, care de o lună şi jumătate nu este primit în audienţă, nici de primari sau de un viceprimar. Asta am cerut, nu s-a comis nicio violenţă”, a mai spus George Simion.

„Astăzi, în jurul orei 14.30, aproximativ 20 de membri ai unui partid politic au pătruns în clădirea Primăriei Timişoara, pe o uşă din spatele cladirii destinată accesului publicului, pretinzând că doresc să se înscrie în audienţă. Accesul le-a fost permis de Poliția Locala, dar imediat au tulburat liniştea, prin scandări şi zgomote puternice. Poliţiştii locali care asigurau respectarea regulilor de acces în instituţie i-au scos din cladire şi au sesizat elementele de dispozitiv ale Jandarmeriei, aflate în imediata apropiere, într-o misiune de asigurare a ordinii publice”, a transmis Jandarmeria Română.