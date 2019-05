Cioloş s-a contrat dur cu Norica Nicolai: O să ne batem cu toți cei care își bat joc de România. Alertă

Norica Nicolai, europarlamentar ALDE, și Dacian Cioloș, fost premier, au avut un schimb de replici dure, în direct, în cadrul undei dezbateri.





Fostul premier, Dacian Ciolos, care deschide lista Alianței USR PLUS a avut un schimb de replici acid cu Norica Nicolai, europarlamentar ALDE şi prima pe lista partidului pentru alegerile europarlamentare, scrie DCNews.

„Nicolai: Ați lansat PLUS, v-am așteptat un an de zile să vă înregistrați partidul...

Cioloș: Dumneavoastră m-ați așteptat? Dacă știam, mă grăbeam.

Nicolai: Nu, publicul românesc. Nu cred că aveați cum să vă grăbiți. Ați ales într-un final să candidați în fruntea acestei alianțe. Ce vă apropie, ce vă desparte de USR, cumva bazinul electoral, lipsa unui electorat pentru PLUS? Pentru că totuși, sunteți o personalitate în România și mă așteptam să conduceți un partid puternic și nu să vă compromiteți într-o alianță care, după părerea mea....

Cioloș: Este părerea dumneavoastră...

Nicolai: Știți cum e, domnul Cioloș, fiecare are propria filozofie și propria părere....Ne-o respectăm. Și eu pe a dumneavoastră și dumneavoastră, sper, că pe a mea.

Cioloș: Pentru cititorii și telespectatorii dumneavoastră, pentru că nu sunt deloc convins că doamna Norica Nicolai este interesată de acest răspuns, o să răspund

Nicolai: Nici nu știți ce interes mare am.

Cioloș: O să răspund. Am inițiat acest partid politic pentru că, în mod clar, după alegerile din 2016, cu acea prezență redusă la vot, era clar că mare parte din electoratul României nu se simte reprezentat de partidele care făceau politică la momentul respectiv, chiar și după înființarea USR și candidatura USR în 2016, a rămas în continuare așteptare mare pentru forțe politice noi. Cea mai bună dovadă că a existat această așteptare este că la 4 luni de zile de când acest partid PLUS a fost lansat, avem aproape 13.000 de membri de partid deja înscriși. Am avut încă de la început în sondaj o susținere clară. De asta am înființat partidul. Aveam nevoie de o forță politică nouă. În plus de ceea ce atrage USR, atragem și noi o parte de electorat. Avem puncte comune.

Nicolai: Deci înțeleg că sunteți doar o forță politică nouă, nu doar două partide.

Cioloș: Suntem două partide care s-au aliat

Nicolai: Mă așteptam să aveți curajul să vă bateți cu electoratul primit de la nimic, domnule Cioloș

Cioloș: Sunt în fruntea listei, doamna Nicolai. Am curajul să mă bat. De aceea sunt astăzi aici.

Nicolai: Mă bucur că USR nu a avut acest curaj.

Cioloș: USR e aici și el prin mine. USR e pe listă. USR e în Parlament. O să ne batem cu toți cei care își bat joc de România.

Nicolai: Așteptăm bătălia”, a fost dialogul dintre cei doi.

