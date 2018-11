CIOLOȘ LOVEȘTE DUR într-un partid de OPOZIȚIE. Replica nu a întârziat să apară

După mai multe atacuri la adresa liberalilor, Dacian Cioloș își îndreaptă atenția către USR, pe care îl numește un „partid de nișă”. Replica a venit imediat.





Dacian Cioloş loveşte din nou într-un partid de opoziţie.

„Cei 65% nu sunt toți indeciși, acolo e un public mai complex. În primul rând, tocmai de asta venim cu o nouă ofertă politică, pentru că am constatat că dacă USR are un culoar pe care îl poate acoperi pe zona asta de indeciși, există un alt culoar pe care îl putem acoperi noi, mai larg. USR are un culoar de nișă pe care îl valorifică foarte bine.

Electoratul nostru, așa cum îl vedem acum, este reprezentat de oameni din diferite medii sociale, sunt oameni care au mai votat la alte alegeri, care au fost dezamăgiți si care nu se mai regăsesc și care așteaptă un partid care să dea o tentă de seriozitate. Nu zic că USR nu e serios, ci că ei au un alt stil”, a declarat Dacian Cioloș într-o dezbatere la Slobozia, citat pe site-ul MRÎ.

„USR este, până una alta, al treilea partid din România, e greu să spui despre el ca e de nișă. De doi ani de zile facem singura opoziție adevarată, ne-am bătut doi ani, ne batem în continuare, avem 6.000 de membri, avem 200 de filiale, suntem în toată țara și asta nu e puțin lucru. Am făcut multe în 2 ani de zile”, spun Ionuț Moșteanu, vicepreședinte USR.

