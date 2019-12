El a relatat că un grup de opt lideri social-democrați au comandat un sondaj, cu opt luni înainte de europarlamentare, din care au aflat că partidul va obține doar 23%.

„În luna octombrie, alături de opt colegi, am comandat noi un sondaj, când nu cunoşteam realitatea şi nu aveam informaţii la nivel central atunci. Şi în luna octombrie anul trecut ni s-a prezentat un sondaj, unde ni s-a spus că PSD va lua 23%. La această discuţie am fost şi eu şi domnul Paul Stănescu şi doamna Gabriela Firea şi domnul Ţuţuianu.

Noi ne-am comandat propriul sondaj, fiindcă tot veneau informaţii că aveam 38%, 40%. Ni s-a prezentat în octombrie că vom lua 23 %. E adevărat, n-am crezut, am spus «nu e adevărat», dar lucrurile s-au confirmat şi, de atunci, ne reamintim de câte ori ne vedem“, a declarat Ciolacu, conform AGERPRES.

Potrivit acestuia, primarii PSD au muncit la alegerile europarlamentare şi prezidenţiale, însă nu au reușit să obțină rezultate mai bune. Ciolacu a reiterat ideea că Viorica Dăncilă n-ar fi trebuit să candideze la alegerile prezidențiale.

„Au fost nişte greşeli majore politice, succesiunea de schimbări de premieri, mesajele transmise n-au fost cele corecte sau am intrat într-un joc din care nu am mai vrut să ieşim, cu toate că aveam aceasta posibilitate, timpul scurt dintre alegerile europarlamentare şi alegerile prezidenţiale, deciziile luate în această perioadă. (…)

Am fi putut lua alte decizii şi nu mă sfiesc să spun că doamna Viorica Dăncilă nu trebuia să candideze. Partidul trebuia sa iasă din această bulă şi nu e prima oară când face greşeala asta, a făcut-o şi Victor Ponta, cu această poveste că PSD nu-şi permite să aibă candidat propriu după rezultatul de la alegerile europarlamentare. Trebuia sa fim mai curajoşi, partidul să fie mai dinamic şi să fie atent la cifrele din sondaje şi la trendurile evidente şi să ia o decizie mai curajoasă şi mai colectivă”, a spus liderul social-democrat.

Cine este soluția imorală

Ciolacu nu a exclus ca partidul său să inițieze formarea unor alianțe politice, însă a precizat că acesta va fi atributul viitoarei conduceri, ce va fi aleasă la congresul din februarie. Totodată el i-a bătut obrazul lui Călin Popescu Tăriceanu despre care a spus că a intrat la guvernare alături de PNL, după trei ani de parteneriat cu PSD.

„N-am ascuns, chiar dacă am primit critici din interiorul partidului, o relaţie corectă cu domnul preşedinte Tăriceanu. Nu pot să ascund nici, din percepţia mea, anumite decizii greşite ale domnului Tăriceanu, de exemplu în momentul acesta are prefecţi, subprefecţi sau secretari de stat. Mi se pare un pic imoral, după ce ai stat cu PSD trei ani (…), înţeleg orice argument, dar să te rupi de PSD şi după două săptămâni să intri la guvernare cu alţii prin uşa din spate, nu mi se pare moral. Dar am mai văzut alianţe imorale, ne aducem aminte de Partidul Conservator. Dar, dacă domnul Tăriceanu îşi asumă acum aceasta titulatură de «alianţă imorală», numai ca domnul Orban sa fie premier, este dreptul şi responsabilitatea dânsului”, a detaliat Ciolacu.

Marcel Ciolacu a afirmat că preferă o discuţie instituţională cu Pro România, iar cu Victor Ponta, liderul formaţiunii, o colaborare în vederea alegerilor locale şi parlamentare de anul viitor.

Te-ar putea interesa și: