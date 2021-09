Ciolacu anunță strategia PSD la moțiunea de cenzură. Vrea alegeri anticipate

”Vedem toți cum arată România normală a domnului Iohannis. Avem o criză economică majoră, una sanitară, iar acum au provocat și una politică. Nu au eliminat pensiile speciale, au făcut praf vaccinarea și am ajuns de râsul Europei. În schimb au prăbușit moneda națională.

Încă de joi, PSD a prezentat public moțiunea de cenzură. Am arătat și 157 de semnături legale. Am invitat USR PLUS și AUR să discutăm pe margine textului, astfel încât să ne asigurăm că vom avea 234 de semnături. USR PLUS a ales, însă, o alianță cu AUR.

Și, cu aroganța specifică, nu a dat niciun semn. Chiar îi felicit pe cei de la AUR că s-au folosit de USR PLUS pentru a-și spori vizibilitatea publică. Prioritatea lor nu este rezolvarea crizei politice. USR PLUS a anunțat deja că rămâne în guvern. O să ne trezim tot cu Barna și Năsui cu ocazia acestui șantaj…

Ciolacu vs. Iohannis. Alegeri anticipate

Domnul președinte Iohannis nu trebuia să constate ceea ce spunem de un an, și anume că USR PLUS nu-și face treaba. El trebuia să recunoască public că PNL și USR PLUS nu vor binele țării. Vor doar banii.

Prin urmare, dacă moțiunea alianței USR PLUS AUR va ajunge la vot, atunci PSD o va vota, dar nu să se întoarcă Ghinea… Vom merge până la capăt: alegeri anticipate. Dacă moțiunea lor nu ajunge la vot în plen, suntem deschiși să discutăm cu USR PLUS și AUR pentru un text al moțiunii, astfel încât să putem obține cele 234 de voturi. Guvernul Cîțu trebuie să plece!

Nu vă așteptați ca PSD să intervină în disputa dintre PNL și USR PLUS la acest Birou Politic Reunit (organizat luni). PSD va participa la BPR. Eu nu vreau să-mi car colegii la DNA pentru că au participat la un șantaj. Am spus că vom depune și noi o moțiune de cenzură în cazul în care…

Cu alte cuvinte, nu ne-am sucit și nu ne-am schimbat cuvântul politic. Guvernul Cîțu este deja plecat, indiferent de această mascaradă, cum spunea doamna Gabriela Firea.

PSD nu poate fi folosit în negocierile USR PLUS

Nu folosești semnăturile celui mai mare partid din România ca să negociezi în interiorul coaliției. Cel maim mult m-a întristat că nici domnul Dan Barna, nici domnul Dacian Cioloș, nici domnul Simion George nu ne-au trimis textul moțiunii, lucru pe care eu l-am făcut mereu, indiferent ce partid a fost.

Noi avem 157 de semnături legale. Noi suntem în opoziție. N-avem nici președintele Camerei Deputaților, nici președintele Senatului. PSD va participa la BPR de luni, ca să închidem această discuție.

Domnul Iohannis ne-a spus că Parlamentul României nu mai reprezintă voința românilor. Sunt oportune alegerile anticipate. În multe dintre țările europene au avut loc alegeri anticipate în anumite perioade. N-a avut loc nicio catostrofă. Nu m-am răzgândit cu absolut nimic. Nu domnul Iohannis l-a vrut pe domnul Cîțu?

Nu domnul Iohannis a încălcat spiritul Constituției și nu ne-a dat voie să avem nominalizare pentru funcția de premie? Avem pregătite legile care să ne scoată din criză”, a declarat Marcel Ciolacu.