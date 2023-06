Ciolacu a anunțat creşteri de venit pentru toți angajații din sistemului sanitar. Indemnizaţii lunare pentru gărzi și zile libere în plus

Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, că în şedinţa de Guvern va fi onorată și promisiunea făcută sistemului sanitar, prin creşteri de venit pentru toate categoriile de angajaţi din Sănătate şi Asistenţă Socială. Au fost incluse fonduri pentru plata voucherelor de vacanţă, indemnizaţii lunare pentru gărzi, zile suplimentare de concediu de odihnă şi deblocarea negocierilor şi semnarea Contractului Colectiv de Muncă.

„Onorăm promisiunea făcută sistemului sanitar. Este vorba de creşteri de venit pentru toate categoriile de angajaţi din Sănătate şi Asistenţă Socială, la salariul de bază maxim prevăzut în lege”, a spus premierul. „Practic, ca şi în cazul Educaţiei, reparăm inechităţi vechi şi sunt convins că facem ceva corect!”, a mai anunțat Marcel Ciolacu.

Bani în plus pentru angajații din Sănătate

În urmă cu câteva zile, reprezentanţii Sanitas au avut încă o întrevedere cu Marcel Ciolacu – prim-ministru, şi Marian Neacşu – viceprim-ministru, pentru a stabili conţinutul ordonanţei de urgenţă care va completa drepturile negociate şi obţinute pentru salariaţii din sistemul public de sănătate.

Reprezentanţii Sanitas au obţinut, printre altele, încadrarea tuturor salariaţilor din Anexa II şi Anexa VIII la Legea 153/2017 (atât salariaţii din Sănătate, cât şi cei din asistenţă socială) la salariul de bază maxim prevăzut de lege.

Sindicaliştii au obţinut creşteri de venit pentru toate categoriile de angajaţi din sănătate, iar sursa de finanţare pentru aceste creşteri să fie Fondul Naţional Unic de Sănătate (FNUASS), nu bugetele instituţiilor medicale. „Începând cu 1 august 2023, personalul de specialitate medico-sanitar care efectuează gărzi în baza unui contract individual de muncă cu timp parţial pentru activitatea prestată în linia de gardă, precum şi personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar-sanitar care asigură continuitatea asistenţei medicale, beneficiază şi de o indemnizaţie lunară stabilită în cuantum brut”, se menţionează în comunicat.

„Am convins Ministerul Sănătăţii să reia angajările în sistemul public. Va fi aprobată prin memorandumuri organizarea de concursuri pentru aproximativ 14.000 de posturi, 4.000 imediat, restul de 10.000 în perioada următoare. Am obţinut finanţarea voucherelor de vacanţă de la bugetul de stat pentru toţi angajaţii din sistemul public de sănătate, începând cu 1 iulie 2023. Am obţinut legiferarea zilelor suplimentare de concediu de odihnă pentru salariaţii din sănătate şi deblocarea negocierilor CCM. Am obţinut garanţia că, începând cu acest an, Federaţia Sanitas va negocia cu Ministerul Muncii Contractul Colectiv de Muncă la nivel de sector de negociere Asistenţă Socială, contract ce nu a mai fost încheiat în ultimii 15 ani”, se mai precizează în comunicat.