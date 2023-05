Cinismul drept instrument de control social. PalaDay

Exemplul clasic: amenda. S-au dat amenzi în neștire, de niște polițiști tîmpi și agresivi, cu apucături de milițieni odioși. Nu a contat că lumea striga că nu e corect. Că e și ilegal, și inutil. Că viața trebuie să se desfășoare înainte, că nu poți opri universul pentru că s-a dat Ordonanță de Urgență. Nu a contat nimic din toate acestea. Curat neconstituțional, Coane Fănică, dar amendează-i pînă le dă sîngele pe nas.

Timpul a trecut. Pandemia s-a dus. Iată acum că le suflă istoria în ceafă. Mișcări sociale din ce în ce mai vehemente își fac simțită prezența de-a lungul și de-a latul societății occidentale dezvoltate. Lumea nu mai are încredere în stat. Lumea vrea sînge politic pe pereți.

Lumea nu mai are răbdare să mai asculte argumentații raționale, de bun simț. Fierbe o vendetă revoluționară în aer. Să dispară toți, să vină alții. Și, pe încheiere, un album furios, aspru, revoluționar. Cu titluri sugestive. Killing In The Name Of. Bullet In The Head. Take The Power Back. Ceva duios, mioritic, adecvat situației. Freeeedoooooommmmm!!!!

Urmăriți emisiunea video, AICI.