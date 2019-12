Actrița americană Shelley Morrison, star al serialului „Will and Grace”, a murit la vârsta de 83 de ani, din cauza unei insuficiențe cardiace, duminică, într-un spital din los Angeles, potrivit The Hollywood Reporter.

Morrison a interpretat rolul lui Rosario Salazar, o menajeră din El Salvador, în serialul „Will & Grace”, difuzat între anii 1999 – 2006, fiind premiată de Sindicatul actorilor americani (Screen Actors Guild).

Personajul ei a fost conceput inițial pentru un singur episod, dar s-a dovedit a fi atât de popular încât a fost menținut în producția NBC.

Înainte de a juca în „Will & Grace”, Morrison a interpretat-o pe călugărița Sixto în serialul „The Flying Nun”, cu Sally Field, în perioada 1967 – 1970.

De asemenea, începând din anii 1960, a jucat în alte seriale TV de succes, printre care „The Fugitive”, „L.A. Law”, „Murder, She Wrote”.

Pe numele real Rachel Mitrani, Morrison s-a născut într-o familie spaniolă din Bronx, New York, în 1936. De-a lungul carierei de 50 de ani în film, televiziune și teatru, Morrison a interpretat multe personaje latino puternice.

Pe marele ecran a apărut în filme precum „How to Save a Marriage and Ruin Your Life” (1968), alături de Dean Martin, „Funny Girl” (1968), cu Barbra Streisand, „Mackenna’s Gold” (1969), alături de Gregory Peck, „Troop Beverly Hills” (1989), și „Fools Rush In” (1997), cu Salma Hayek.

