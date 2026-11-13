Lupta pentru nominalizarea la alegerile prezidențiale din SUA din 2028 începe să se contureze, cu patru nume care atrag deja atenția alegătorilor: vicepreședintele J.D. Vance și secretarul de stat Marco Rubio, în tabăra Republicană, respectiv fostul secretar al Transporturilor Pete Buttigieg și senatorul Jon Ossoff, de partea Democraților. Niciunul nu și-a anunțat oficial candidatura, însă un sondaj Reuters/Ipsos arată că aceștia se află printre opțiunile preferate ale propriilor alegători.

În rândul Republicanilor, Marco Rubio conduce în preferințe. 45% dintre alegătorii partidului îl consideră un candidat „excelent” pentru Casa Albă. J.D. Vance se situează la mică distanță, cu 43% dintre respondenți care îi acordă aceeași apreciere.

În tabăra Democrată, Pete Buttigieg și Jon Ossoff sunt evaluați drept potențiali candidați „excelenți” de câte 29% dintre alegătorii partidului.

Buttigieg are o notorietate mai mare la nivel național, datorită funcției de secretar al Transporturilor ocupate în administrația fostului președinte Joe Biden. Ossoff a câștigat însă vizibilitate prin criticile adresate lui Donald Trump și prin rezultatul obținut în Georgia.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.705 adulți americani, inclusiv aproximativ 500 de alegători înregistrați din fiecare partid. Marja de eroare este de cinci puncte procentuale.

Dezacordurile privind direcția Partidului Republican reprezintă factori importanți în discuțiile despre succesiunea sa. Unii preferă un candidat care să continue linia actualei administrații, în timp ce alții susțin o distanțare de președinte.

Războiul cu Iranul și efectele sale asupra prețurilor și costului vieții au alimentat nemulțumirile. J.D. Vance a atribuit conflictului o parte din responsabilitatea pentru rezultatele slabe ale republicanilor la alegerile din 3 noiembrie.

Trump a discutat cu apropiații despre preferințele lor între Vance și Rubio, dar a declarat că nu intenționează neapărat să îl susțină public pe unul dintre ei.

Printre Democrații evaluați în sondaj se mai află Kamala Harris și guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, considerați candidați „excelenți” de câte 23% dintre alegătorii partidului. Alexandria Ocasio-Cortez înregistrează 15%.

Rezultatele alegerilor intermediare au încurajat democrații, iar victoria lui Ossoff în Georgia i-a consolidat profilul politic.