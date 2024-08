International Cine sunt cele mai faimoase pisici din lume. Câte milioane de urmăritori au blănoasele







Există pisici care fac bani frumoși din Instagram și publicitate. Multe dintre ele au milioane de urmăritori și tot atâtea like-uri.

Pisici care fac invidios orice influencer

Modul în care le prezintă proprietarii și poveștile pe care le crează în jurul lor sunt cu siguranță un magnet pentru iubitorii de feline. Campioana mondială la capitolul cea mai urmărită pisică din lume este Nala. Pisicuta în cauză este extrem de expresivă și are nu mai puțin de 4.5 milioane de urmăritori. La profilul ei apare că este ”persoană publică”. De asemenea deține și recordul mondial la capitolul cea mai urmărită pisică.

A fost adoptată dintr-un adăpost când avea 4 luni și nimeni nu credea atunci că va deveni atât de faimoasă. Pe locul doi se află lilbub, o pisicuță extrem de haioasă care se remarcă prin faptul că stă cu limba scoasă mai tot timpul, la fel ca un cătel. Micuțul Bub are nu mai puțin de 2,4 milioane de urmăritori și se recomandă doar simplu Bub. Are și canal de youtube pentru fani și de asemenea stăpâni care se îngrijesc să îi înmulțească numărul de urmăritori.

Feline de milioane

Pe locul trei se află Smoothie, o altă felină extrem de frumoasă. Smothie are 2, 3 milioane de urmăritori. O recomandă pe lângă vocea și talentul pisicesc și faptul că este ”Queen of fluff” adică ”regina fluff-ului”. De altfel și ea este persoană publică, și evident își veghează supușii din regatul pisicesc. Cu 2,2 milioane de urmăritori avem locul 3 care este oucupat de două feline.

Venus, mâța cu două fețe și Coffee, o pisică ală, extrem de frumoasă. Fiecare dintre aceste feline are câte 2,2 milioane de urmăritori. Coffee spune despre el că are 9 ani, că e un băiat bun și că este supraviețuitor al cancerului. Iar mâța cu două fețe se recomandă drept persoană publică și are și un citat. ”De ce să mergi în rând cu turma când ești născut să ieși în evidență”.