International Cine sunt cele mai bogate celebrități din lume. George Lucas e pe primul loc







Mai multe celebrități au bani de nu mai știu să îi numere. Iar averile lor sunt în plină ascensiune. Jay-Z se află pe locul 5 din 5 în acest top. A început ca rapper în 1994 și a devenit primul artist de sex masculin de culoare care a obținut zece albume multi-platină. Acum este alături de soție cel mai nominalizat artist din istoria Grammy, cu 88 de nominalizări.

Practic în acest moment averea lui este de 2,5 miliarde de dolari. Următoarea pe lista scurtă este Oprah Winfrey, prima femeie de culoare care a devenit miliardar, iar acum are o avere de 2,8 miliarde . În mare parte datorită celor 25 de sezoane din The Oprah Winfrey Show.

Oprah, singura femeie printre cele 5 celebrități

Și a ceea ce MoneyWise numește „unele investiții foarte inteligente” în imobiliare și alte afaceri. Până la sfârșitul show-ului său, Oprah, ea câștiga 315 milioane de dolari pe an. Oprah continuă să fie o forță media, odată cu înființarea Oprah Winfrey Network (OWN), unde deține controlul total asupra conținutului.

Michael Jordan este pe locul 3 în top. Are distincția de a fi cel mai bogat jucător NBA din toate timpurile. Vânzarea pachetului majoritar de acțiuni la Charlotte Hornets în 2023 l-a pus peste pragul miliardului de dolari. Jucătorul are o avere estimată la 3.2 miliarde de dolari. Jordan este de 14 ori All-Star și NBA Hall of Famer, iar SportingNews estimează că a câștigat 94 de milioane de dolari doar în timpul carierei sale în NBA.

Primii pantofi sport Air Jordan au fost lansați în 1985 la un preț de vânzare cu amănuntul de 65 USD. Iar Air Jordans 2024 au fost lansati în aprilie, la un preț cu amănuntul de 210 USD.

Steven Spielberg pe locul doi cu 4.8 miliarde de dolari

Steven Spielberg are o avere estimată la 4,8 miliarde de dolari. Numai franciza Jurassic Park i-a adus legendarului regizor mai mult de 1 miliard de dolari, potrivit Bloomberg. Adăugați la acestea 2,7 miliarde de dolari în taxe de la contractele de film și televiziune de când a început în 1974.

George Lucas este cel mai bogat dintre celebrități cu o avere de 5,5 miliarde de dolari. Acesta și-a fondat compania de producție, LucasFilms, în 1971. Înainte de a produce primul film Războiul Stelelor, Lucas valora aproximativ 4 milioane de dolari pe spatele filmului American Graffiti din 1973. Dar opera spațială în serie despre Luke Skywalker și prințesa Leia este cea care l-a pus pe Lucas pe calea miliardelor. Lucas s-a retras în esență din regie și se concentrează astăzi pe munca filantropică.