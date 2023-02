Cine minte în scandalul Bâstroe? Document important. Ucrainienii au anunțat adâncimi de peste 6,5 metri după „întreținere”

Ucraina este victima unei agresiunii barbare a Rusiei. Teritoriul i-a fost invadat, mor zeci de mii de oameni, alte milioane au plecat unde au văzut cu ochi, țara este distrusă. Ajutorul acordat de NATO și UE a fost esențial pentru supraviețuirea Ucrainei ca țară, atât din punct de vedere militar, cât și economic. România a fost alături de Ucraina, iar noi, EvZ, am condamnat din prima clipă invazia ordonată de conducătorul de la Kremlin. Am primit refugiați, am ajutat cât am putut, dar asta nu ne poate împiedica să nu spunem ceea ce se întâmplă acum. Mai ales că este în joc un patrimoniu universal, protejat de UNESCO: Delta Dunării.