Cine îi va lua locul lui Klaus Iohannis? Dezvăluirea momentului în politică. S-a decis soarta coaliţiei PNL-PSD

Vicepremierul Sorin Grindeanu, care deține și portofoliul de la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, a făcut o serie de declarații legate de alegerile ce urmează în 2024. Într-un interviu televizat, el și-a prezentat punctul de vedere referitor la continuarea alianței PSD – PNL – UDMR, după alegeri, dar și despre posibilul înlocuitor al actualului președinte, Klaus Iohannis.

În primul rând, deși numele său a fost printre cele vehiculate pentru o potențială candidatură la prezidențiale, Sorin Grindeanu a respins o astfel de ipoteză. El a precizat că este mult mai interesat de Palatul Victoria, respectiv de o funcție la nivel guvernamental. Liderul PSD a precizat că munca la nivelul guvernului l-a făcut să își piardă interesul pentru Palatul Cotroceni.

Referitor la posibilitatea de a candida pentru funcția de președinte, el a subliniat că „nu este cazul”.

PSD se pregătește pentru rocada premierilor

De altfel, Sorin Grindeanu a apreciat că este prea devreme să vorbim despre desemnarea unor candidați la Președinția României, în condițiile în care urmează multe lucruri de făcut la guvernare. Între acestea este vorba și despre rocada premierilor. Conform protocolului semnat de PSD și PNL, acest lucru ar trebui să se petreacă anul viitor.

„Eu cred că până atunci sunt foarte multe lucruri de făcut, rocada e un moment important, în acest moment, când vorbim, e propunerea cu care am mers la Cotroceni, în toamna anului trecut, Marcel Ciolacu prim-ministru, nu s-a schimbat absolut nimic şi va fi un foarte bun prim-ministru”, a declarat Sorin Grindeanu la Profit News TV, citat de Capital.ro.

Grindeanu exclude o alianță USL 2

În acest context, referindu-se la viața politică autohtonă și la pregătirile pentru alegerile viitoare, el a mai spus că nu ar fi nici în interesul PSD și al PNL să se unească într-o alianță de tip USL. De asemenea, deși nu a exclus, a evitat să dea un prognostic referitor la evoluția alianței PSD – PNL la guvernare. Cu atât mai puțin până în 2024. Este o speculație care circulă, în această perioadă în spațiul public, faptul că PSD și PNL vor continua împreună, guvernarea, după 2024.

„Vă asigur că în 2024 nu va exista un USL, sunt lucruri pe care nu avem cum să le facem, am înţeles momentul anului trecut, criză pandemică, socială, am venit, ajutăm, o facem cu bună credinţă, dar asta nu înseamnă că vom face mixt cu candidaturi comune. Nu e în interesul nici al PSD şi nici al PNL”, a completat Sorin Grindeanu.

Nicolae Ciucă este rezervat

Nici de partea cealaltă, PNL nu a avut un răspuns clar cu privire la alegerile prezidențiale. Premierul Nicolae Ciucă, noul președinte al PNL, a evitat un răspuns concret despre intențiile sale pentru alegerile prezidențiale din 2024. El a precizat că stabilirea unui candidat va fi o decizie comună luată la nivelul conducerii partidului.

„Nu eu îmi exprim această opinie. Candidatul la prezidențiale din partea PNL va fi nominalizat de către Partidul Național Liberal”, a declarat Nicolae Ciucă.

Ciucă nu crede că-și riscă funcția

Pe de altă parte, el s-a arătat sigur că va păstra funcția de președinte al PNL și după ce va trebui să renunțe la postul de prim-ministru, în favoarea lui Marcel Ciolacu. Spre deosebire de Ludovic Orban și de Florin Cîțu care au fost înlăturați de la șefia partidului imediat ce au pierdut funcția de prim-ministru, Nicolae Ciucă crede că acest lucru nu se va mai întâmpla.

Cu atât mai mult cu cât rocada se va produce în 2023, într-un an preelectoral, iar o o nouă schimbare de președinte ar pune PNL într-o poziție destul de dificilă față de propriul aparat de partid și față de electorat.

„Nu are nicio legătură. (…) Vă referiţi la înţelegerea care a existat la constituirea coaliţiei atunci când se rotesc persoanele în funcţia de premier? În momentul de faţă nu cred că se pune problema şi nici nu vreau să mă gândesc la ceea ce se va întâmpla peste un an de zile pentru că avem foarte multă treabă de făcut acum. Românii aşteaptă de la noi să rezolvăm probleme care au o dinamică aparte şi îi afectează. (…) Am văzut termene pentru mandate în administraţie, în politică nu există termene”, a explicat Nicolae Ciucă.