Nicolae Ciucă revoluţionează România! Vin banii de la Guvern: „Investițiile vor asigura locuri de muncă”

Nicolae Ciucă: „Încep prin a vă mulțumi pentru organizarea acestei activități și în mod deosebit pentru tot ceea ce faceți astfel încât economia românească să rămână într-o stare de echilibru și, de asemenea, să ne dea speranță că are un potențial de mare creștere. Cifrele spun mult despre tot ce înseamnă relevanța investițiilor străine în țara noastră.

Această activitate reprezintă un bun prilej să continuăm consultările pe tot ce înseamnă ansamblul de activități comune Guvern-mediul de afaceri astfel încât să avem la dispoziție toate datele reale din economie pentru a putea să reglementăm și să administrăm cum se cuvine tot ceea ce poate să însemne investiții. Am să repet: într-o economie care trece printr-o situație de criză, există un singur medicament, anume investițiile.

Nicolae Ciucă a anunțat creșterea investițiilor străinilor în România

Prezența mea alături de cei mai importanți investitori străini în România este practic reconfirmarea deschiderii pe care Guvernul o are pentru investitorii străini. Pentru a depăși contextul dificil pe care îl traversăm, avem nevoie de doua elemente cheie: încrederea în economia României și colaborarea între mediul privat și statul român.

Aici sunt două chestiuni foarte importante – împreună relansăm România, împreună construim. Practic, acest semnal de încredere l-am transmis de fiecare dată în ultima perioadă, atunci când m-am întâlnit cu reprezentanții mediului de afaceri.

Această trudă a noastră, a tuturor, a fost oarecum răsplătită de valorile instituțiilor financiare internaționale și de datele economice. În primele două luni ale acestui an am putut să constatăm că am avut o creștere a investițiilor străine în România cu 10% față de perioada similară a anului2021, depășind cifra de 900 de milioane de euro.

Un alt ajutor din partea statului pentru mediul de afaceri

Încrederea în economia României este fundamentată pe volumul fără precedent al fondurilor naționale și europene, care vor fi investite în toate domeniile strategice – industrie, agricultură, energie, mediu, digitalizare și politice de dezvoltare guvernamentală.

În momentul de față, garanția stabilității politice oferă predictibilitatea pentru mediul economic și investițional și cadrului legislativ. Pachetul (…) poate la prima vedere nu pare foarte mult, dar este un pachet pe care am reușit să îl desprindem din tot ceea ce am analizat și a putut să reiasă ca instrument financiar pe care să-l punem la dispoziție mediului de afaceri, pentru că 60% din acest pachet merge spre investiții și 40% spre măsurile sociale, pentru că avem nevoie cu adevărat că protejăm populația vulnerabilă.

În următoarea perioadă, vom aproba în Guvern schemă de ajutor de stat pentru stimularea investițiilor de peste un milion euro cu impact major în economie. Schema a fost reactivată și continuă, vom putea ca prin investițiile pe care le faceți, să putem să stimulăm și să ne asigurăm că aceste investiții asigură locuri de muncă, dezvoltarea sănătoasă și așteptată atât de mult de fiecare dintre români.

Am asigurat 200 milioane de euro. Este un mecanism care răspunde așteptărilor mediului economic, cu beneficii semnificative pentru industria prelucrătoare, a construcțiilor, informații și comunicații, sănătate și HoReCa.”