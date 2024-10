Monden Cine i-a prezis lui Cătălin Bordea că o să divorțeze. Totul s-a întâmplat în direct, la o emisiune







Divorțul lui Cătălin Bordea a fost prezis cu trei ani înainte ca acest lucru să se întâmple. Nimeni alta decât Monica Tatoiu a făcut prezicerea, ba chiar i-a spus și motivul divorțului.

Scandal prezis de Monica Tatoiu

La o emisiune televizată, în urmă cu trei ani, Monica Tatoiu îi dădea verdictul lui Cătălin Bordea. „I-am zis că o păţeşte pentru că e fraier. Eu mă pricep la bărbaţi, de asta am ajuns la 67 de ani, cu părul alb', a spus Monica Tatoiu. De altfel momentul a fost rememorat și de comediant. „Eram la Capatos când mi-a zis: «vezi că eşti prea prost de bun, o să divorţezi!

Mă uit la tine şi eşti prost de bun. Ăştia ca tine nu au noroc, ai grijă!». Şi fix aşa s-a întâmplat, cineva şi-a băgat coada trei ani mai târziu”, a spus și Bordea. Acesta a suferit șocul vieții sale când s-a întors de la America Express și și-a dat seama că este în pragul divorțului. Asta deși își iubea nespus soția.

”Mi-a pus capac”

„Chestia asta mi-a pus capac. Te lasă mama, tata, soția… eu deja aveam teama abandonului, dar nu știam ce înseamnă exact. (…) Eu m-am dus la terapie să fiu alături de ea. Nu m-am dus la terapie să văd care este treaba cu mine. (…) Am găsit-o schimbată radical după ce m-am întors de la America Express. (…) Eu am luat totul pe mine, adică eu eram clar de vină. (…)

Îmi reproșam că nu am fost mai atent, îmi reproșam că poate nu am fost destul de bărbat. Mi-am reproșat că nu am fost deloc bărbat în tot timpul relației, am fost mai mult copil decât bărbat. Mi-am reproșat că am jucat un personaj, acest comediant care vine și acasă și care tot timpul încearcă să își facă soția să râdă„, a spus Bordea la momentul respectiv.