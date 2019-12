„Am lucrat cu toți cei 3 medici care fac performanță ca specialiști, dar și ca manageri de top. Mă bucură și mă onorează că au acceptat să lucrăm împreună pe două domenii importante, programe noi de sănătate, dar și proiecte de cercetare care sunt priorități ale echipei mele. România a uitat de cercetarea medicală care aduce beneficii în dezvoltarea serviciilor medicale de calitate pentru pacienți. Imi doresc să deschidem sistemul sanitar către lume „, a declarat Victor Costache, ministrul Sănătății, potrivit unui comunicat de presă.

Cine sunt cei trei medici

Kak Khee Yeung este cercetătoare translațională, este chirurg vascular și director de cercetare în chirurgie vasculară.

Sherif Sultan, medic irlandez, de origine egipteană, este unul dintre cei mai bine cotați chirurgi și cercetători în domeniul bolilor cardio-vasculare din lume.

Prof. dr. T Sloane Guy este cotat ca fiind specialistul numărul 1 în chirurugie robotică în lume.

T Sloane Guy a acordat jurnalistului Evenimentul Zilei, în exclusivitate pentru România, un interviu preluat chiar și de presa medicală internațională, în 2018.

Dr. T Sloane Guy: „Un medic american termină facultatea cu datorii de 600 de mii de dolari”

O comparație între sistemul medical de stat român și cel american a fost făcută pentru Evenimentul zilei de unul dintre prestigioșii chirurgi ai lumii, Dr. T Sloane Guy. Medicul, prezent la conferința pe teme cardiovasculare de la București, ”Estul se întâlnește cu Vestul”, organizată de dr. Victor Costache – primul medic român inclus în Academia Recordurilor Mondiale, ne-a acordat un interviu în exclusivitate.

– EVZ: Ce impresie v-a lăsat, până acum, România și medicii ei?

– Dr. Sloane Guy : E a doua oară când vin, am mai fost la o conferință în Sibiu. Cred că aveți niște doctori foarte inteligenți și talentați și e foarte impresionant ceea ce fac. Sunt foarte familiar cu echipa chirurgicală din Sibiu, a doctorului Victor Costache, unde se fac intervenții de tipul cel mai avansat din lume, în chirurgia cardiovasculară.

– Cum e în America? Ce asemănări puteți face între SUA și România în ceea ce privește medicina?

– Unul dintre lucrurile care îmi plac în chirurgie este că are un limbaj comun. Chirurgii români și cei americani pot vorbi aceeași limbă pentru că ne lovim de aceleași probleme. Cu siguranță fiecare suntem loiali propriei țări, însă în domeniul medicinei suntem ca o familie, suntem înrudiți. În era modernă a comunicației este un schimb mult mai mare de informație, deci dacă un chirurg face ceva în România care e mai bun decât ce facem noi, ne place să învățăm de la ei și vice-versa.

– Ați adus inovații în medicina cardiovasculară…

– Specialitatea mea este robotica, reparații de mitrovalvă. Efectuez operații de tip „gaură de cheie”. Înainte, chirurgii trebuiau să taie întreg pieptul pacientului. Eu nu trebuie să fac asta, fac doar două incizii mici pe partea dreaptă și apoi intru cu un sistem robotic și repar.

– Cum e sistemul american de sănătate?

– Sistemul american e foarte complex și nu o să mă prefac că e unul dintre cele mai bune sau că e unul sănătos. Are multe probleme. Avem asigurări private și asigurări de stat. Există foarte multe critici din cauza faptului că nu există un sistem universal, dar când un pacient are o urgență, nimeni nu este refuzat. Cred că, una peste alta, calitatea actului medical este bună, cred că una dintre griji, comparând România cu SUA, este că doctorii americani sunt plătiți mai bine, iar asta e important pentru că nivelul de muncă și stresul, presiunea pe care o simt atunci când operează oameni, plus durata studiilor, cer ca medicii să fie bine remunerați. Altfel nu au cum să treacă peste deceniile de muncă, stres și studiu.

– La sfârșitul studiilor au datorii?

– În sistemul US plătești colegiul și Facultatea de Medicină. De aceea eu m-am înrolat în armată, ca armata să-mi plătească școala. Am făcut armata ca medic pentru că a fost singura mea variantă ca să-mi plătesc studiile. E diferit la voi, dar din câte îmi dau seama, remunerarea corectă a medicilor din România duce la îmbunătățiri în sistemul vostru medical. Pentru că primești ceea ce oferi. Cu cât plătești mai puțin, cu atât calitatea scade și toți trebuie să vrem să avem servicii medicale de înaltă calitate. Încă un lucru pe care l-am găsit foarte interesant în comparația dintre sistemul nostru și al vostru este că în sistemul nostru avem programul de rezidențiat care se poate desfășura oriunde, nu doar în spitalele de stat. Spitalul Cornell și Spitalul Presbiteryan din New York, unde lucrez eu, sunte spitale private, sunt instituții prestigioase și acceptă rezidenți. În România, din câte mi s-a spus, rezidenții se pot specializa doar în spitalele de stat, ceea ce reduce dramatic accesul medicului la informații și experiențe prețioase și afectează sistemul de sănătate al țării. Despre sănătate trebuie să știm un lucru: toată lumea se îmbolnăvește. Nu contează că ești american sau român. Apropo, sunt foarte mulți români în SUA. M-am interesant zilele trecute, în New York sunt circa 200.000 de români!

– Unde vedeți că e loc de îmbunătățire în sistemul nostru medical?

– Singurul lucru care mă îngrijorează puțin în România este că un număr mare de doctori care se specializează în chirurgie cardiovasculară abandonează specialitate și se orientează către altceva. Pentru că, din câte înțeleg, nu sunt suficiente locuri de muncă, nu au aparatura necesară pentru a-și exercita meseria și nu au acces la tehnologia nouă care se află mai mereu în spitalele private, nu în cele de stat. Deci iată ceva ce trebuie înbunătățit, dar în ciuda acestui fapt, văd doctori extraordinari care fac proceduri incredibile.

– Cum se prezintă sistemul actual de asigurări de sănătate în SUA, cum a fost ObamaCare?

– Am sentimente amestecate despre acest sistem. Sunt lucruri bune cât și lucruri rele. Ceea ce am simțit eu că e bine a fost forțarea companiilor de asigurări să suporte și bolile descoperite ulterior încheierii poliței. Asta a fost o foarte mare problemă în America. Dacă lucrai pentru o companie și aveai un copil bolnav, dacă schimbai serviciul, contractul cu compania care te asigura pe tine și pe copilul tău înceta. Iar noua companie de asigurări nu accepta să preia tratamentul bolilor diagnosticate anterior, ci doar pe cele diagnosticate ulterior încheierii poliței. Au fost două mari erori ale Obamacare din punctul meu de vedere: 1. Lipsa unei explicații fundamentale a costurilor. Sistemul american de asigurare medicală este cel mai scump din lume și cred că e dramatic de suprareglementat. Ceea ce înseamnă că trebuie să ai armate de administratori care să te ajute să faci aceste regularizări și reglementări. Al doilea eșec a fost că nu au reglementat situația malpraxisului. În SUA sunt foarte puțini chirurgi cardiovasculari care nu s-au lovit de un proces legal. Eu am fost destul de norocos să nu am unul până acum, dar cu siguranță voi avea. Majoritatea prietenilor mei au avut.

– Care e treaba cu aceste procese de malpraxis?

– În SUA e ridicolă chestia asta. De exemplu, sunt pacienți care fac complicații așteptate, prevăzute, despre care au fost informați, ei în calitate de pacienți, cât și familiile lor. Și totuși apare complicația prevăzută și anunțată, dar pacienții se înfurie, familiile lor se înfurie și apare un proces de malpraxis. Și ies sume exorbitante de bani. Asta afectează felul în care facem testările, cum funcționăm… Când combini povara administrativă cu malpraxis, acestea sunt adevăratele găuri financiare ale sistemului. Deci Obamacare a schimbat felul în care plătim pentru sănătate, dar nu a rezolvat gaura prin care se scurg sume imense de bani. A fost ca un bandaj peste o hemoragie internă majoră. Cred că are și părți bune, dar rămâne problema asta: nu avem nevoie de mai mulți administratori, ci de doctori și asistente. Ca fapt divers, un medic american termină facultatea cu 600 de mii de dolari în datorii. Apoi intră în sistem și începe să plătească aceste datorii, plus polițe de asigurare și supraspecializări, deci e un drum lung ca să ajungi la un nivel de trai onorabil, e un drum presărat cu multă muncă.

Cine este Dr. T Sloane Guy

● a urmat Universitatea Wake Forest pe o bursă ROTC a armatei.

● a obținut un MBA în Administrarea Sănătății de la Wharton School of Business.

● a fost colonel locotenent în armata americană și a servit în Afganistan ca șef de servicii clinice la Forward Operating Base Salerno

● a fost cel mai recent șef de chirurgie al celui de-al 47-lea Spital de Sprijin pentru Combatere, în Mosul, nordul Irakului.

● a primit distincții din partea armatei, inclusiv Insigna Medicală Combat, Insigna Combat Action și Steaua Bronzului.

● s-a format în tehnicile chirurgicale avansate la ”California Pacific Medical Center & Sequoia Hospital” din California și Spitalul St. Joseph’s din Atlanta

● în perioada 2011-2015 a fost șef al secției de Chirurgie Cardiotoracică și Robotică de la Universitatea Temple din Philadelphia

● în 2015 a fost desemnat profesor asociat de chirurgie cardiotoracică și director de chirurgie cardiacă robotică la Scoala de Medicină Weill Cornell / Spitalul Presbyterian din New York

● este membru al Colegiului American de Cardiologie

