Medicul rezident din Italia, este o tânără din Sicilia și se numește Vincenza Del Vecchio. Provine dintr-o familie de medici și spune că pentru ea, cel mai important lucru este să îi ajute pe oameni, indiferent de ce naționalitate sunt. După facultate și-a ales o specializare foarte grea, de care mai toți medicii fug cât văd cu ochii, și anume medicina de urgență. ”Am absolvit în luna iulie 2019 și am devenit rezident în februarie 2020, și am început să lucrez ca rezident la UPU la spitalul clinic de urgențe din Arad. Este o provocare specială pentru mine, fiind rezidentă în anul 1. Ne-am găsit așa dintr-o dată în situație mondială foarte grea, și nu m-aș fi gândit niciodată că se va întâmpla ceva de genul acesta și chiar am început să lucrez când s-a răspândit acest coronavirus, și este o provocare, da. Încerc să mă concentrez asupra faptului că sunt medic și nu contează nici naționalitatea nici unde lucrezi, contează să fii medic și să tratezi un om, nu contează vârsta”, a spus Vincenza Del Vecchio.

La spitalul din Arad, rezidenta din Italia lucrează la ”foc continuu” și face ture de 12 ore, fiind liberă alte 12 ore. Practic, lucrează și doarme.

Vincenza Del Vecchio a revenit la Arad, în cursul lunii ianuarie. Spera ca situația din Europa să nu degenereze, dar s-a înșelat. Putea să plece înapoi în Italia, și să se pună la adăpost în fața virus care lovește nemilos, dar a preferat să rămână. ”Am rămas să fiu de folos. Dacă aș renunța după numai câteva luni, dacă aș ceda în fața primului obstacol, asta ar însemna că munca de medic nu e pentru mine. Nu, eu nu vreau să renunț, vreau să merg mai departe, să învăț, să lupt, să fiu un medic bun, care să ajute”.

Vincenza Del Vecchio este susținută puternic de familia ei din Italia, care este mândră de motivația ei, de a rămâne în prima linie ca îi ajute pe cei bolnavi. ”Familia m-a sprijinit, dar și mie îmi place medicina, fiindcă așa pot să ajut semnificativ oamenii. Vreau să știu, să învăț cât mai multe. Mi-e frică doar să nu devin un pericol pentru familie, pentru cei apropiați, să nu îi infectez. Dar în rest nu mă tem, asta e responsabilitatea medicului, să ajute, să trateze orice om, orice bolnav. Așa că nu mă mai gândesc că un pacient ar putea avea coronavirus și că m-aș putea infecta, ci vreau doar să ajut. Am ales medicina de urgență fiindcă aici se învață mult, trebuie să acționezi rapid, se intră în profunzimea problemelor”, a spus medicul rezident, pentru un canal de știri din Arad.

Chiar și ministrul Sănătății a fost impresionat de activitatea italiencei. „Ce pot să vă spun, și e un exemplu, dincolo de Clinica de Boli Infecțioase din Timișoara, în acel cort la poartă era o tânără italiancă, din Vicenza, trata pacienți români. Un exemplu pentru tot corpul nostru medical”, a spus ministrul Nelu Tătaru.