Milionarul cu arsenal privat vrea să vândă tancuri Ucrainei. Cât de legal ar fi așa ceva

La marginea orașului Tournai, un oraș medieval al părții francofone a Belgiei, există un hangar, abia ascuns în spatele unui gard. În interior se află rânduri de tancuri Leopard 1 de fabricație germană și alte vehicule grele de luptă – unele dintre aceleași tipuri de arme care se află în fruntea listei de dorințe militare a Ucrainei.

Hangarul aparține companiei belgiene de apărare OIP și conține una dintre cele mai mari rezerve de arme private din Europa. „Multe dintre aceste tancuri au stat aici de ani de zile. Sper că acum este momentul în care vor vedea în sfârșit ceva acțiune în Ucraina”, a spus Freddy Versluys, șeful OIP, în timp ce făcea turul hangarului.

„Aici avem cele 50 de Leopard 1”, a spus el. „Avem, de asemenea, 38 de tancuri germane Gepard, 112 tancuri ușoare austriece SK-105 și 100 de blindate italiene VCC2 și 70 M113.”

În total, firma sa are în stoc aproximativ 500 de vehicule blindate, „probabil cel mai mare arsenal privat de tancuri din Europa ”, potrivit lui Versluys, care are o lungă istorie în sectorul militar.

Sursa foto: Reuters.

După terminarea serviciului militar, Versluys a petrecut nouă ani lucrând pentru armata belgiană într-o divizie care era responsabilă de controlul calității tancurilor și muniției. În 1989 s-a alăturat OIP, o firmă specializată în echipamente optice, unde în cele din urmă a înființat OIP Land Systems, o filială care a cumpărat echipamente militare vechi, bănuind că într-o zi va fi din nou cerere.

Ani de zile, Versluys nu a putut să vândă Leopard 1 și Gepard, deoarece legea germană cere aprobarea de la Berlin pentru re-exportul echipamentului său militar. Dar decizia cancelarului Olaf Scholz de săptămâna trecută cu privire la Leopard 2, care a deschis posibilitatea ca alte țări europene să-i urmeze exemplul.

Guvernul belgian îl acuză că încearcă să profite de pe urma războiului pentru a cere prețuri exorbitante, dar Versluys a negat că guvernul belgian l-a abordat și a spus că este greu de estimat prețul pentru care va vinde tancurile. „Nu are rost să vorbim despre prețuri în acest moment, deoarece trebuie să verificăm starea fiecăruia și ce trebuie actualizat”, a spus milionarul.

Sursa foto: Reuters.

Milionarul belgian afirmă că a cumpărat multe dintre tancurile Leopard prin companiile sale în urmă cu aproximativ 8 ani și că ele „sunt disponibile pentru vânzare, dar nu le putem folosi așa cum sunt acum, bineînțeles”.

„Avem nevoie de o reabilitare completă, trebuie să ne uităm la sistemul de controlare a focului. Deci trebuie cu adevărat să le refacem, să le punem înapoi pe picioare înainte să le putem folosi în vreun fel pe câmpul de luptă”, spune Versluys.

Freddy Versluys does not like to be called an arms dealer. But he does have a big warehouse full of second-hand tanks for sale https://t.co/XkwbdzLk5N pic.twitter.com/F3s9AsKIty

— Reuters (@Reuters) February 1, 2023