La șapte luni de la divorțul de Alexandru Papadopol, Ioana Ginghină nu se ferește să apară în public alături de un nou bărbat, alături de care a declarat că se simte împlinită. Mai mult decât atât, actrița a declarat că „este din nou îndrăgostită”, scrie Cancan.

Sunt fericită, sunt OK, sunt îndrăgostită. Nu vreau să dau mai multe detalii, că e vorba de Ruxy, vreau să o menajez de toate aceste ştiri. (…) Experiența prin care am trecut mă face să ştiu clar că mai rău de atât nu se poate. Am trecut printr-o chestie, adică OK, ne despărţim. Ce poate să se mai întâmple. OK, mă despart.(…) Acum, petrecem amândoi timp mai de calitate cu Ruxandra.

Cumva eram cine-i în casă are grijă de ea. Cred că au fost lucruri care s-au stricat în timp. Într-o zi mi-a zis Alexandru că gata, nu mai poate. Eu nu am realizat atunci. Acum mai bine de un an, cam un an şi trei luni. După mi-am dat seama că probabil undeva vina e la mijloc, erau nişte chestii care scârţâiau. Nu era o căsnicie neapărat fericită, ci una liniştită”, a spus actrița.

Deși nu s-a ferit să apară în public, actrița nu a dat foarte multe detalii despre „noua cucerire”, identitatea acestuia fiind încă secretă. Paparazzi i-au surprins pe cei în timp ce se aflau la cumpărături.

