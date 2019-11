Din ce în ce mai multe opinii raportează o organizație obscură, dar imens de puternică, numită „CEDE and Company”. Această mică instituție financiară cu sediul în New York are o duzină de directori și nu mai mult de jumătate de duzină de angajați, dar are, potrivit unor informații, aproximativ 34 de trilioane de dolari în active. Este un sistem complex de organizații care se intercalează, cum ar fi Depozitul Trust & Clearing Corporation, National Securities Clearing Corporation și Fixed Income Clearing Corporation, şi care supraveghează toate tranzacțiile de capitaluri americane.

Cu toții sunt sub controlul CEDE

Secretul miliardelor de dolari funcționează astfel: Compania fiduciară depozitară este o bancă privată pentru valori mobiliare. Toate celelalte organizații financiare din Statele Unite, bancheri și brokeraj, trebuie să se înscrie la DTC. Ca și Rezerva Federală, DTC este o companie privată cu responsabilitate națională. Procesează toate titlurile și documentele pentru fiecare bancă și brokeraj american.

Tehnic, CEDE deține în mare parte toate acțiunile tranzacționate public în Statele Unite

Investitorii privați nu dețin acțiunile pe care cred că le dețin, ci mai degrabă drepturi contractuale care fac parte dintr-un lanț complex de drepturi care ajung la „CEDE and Company”. Sună sec și academic, dar îi afectează pe toți americanii. Compania controlează absolut toate tranzacțiile de active pe hârtie din America și deține fizic majoritatea certificatelor de acțiuni și obligațiuni în numele său.

Foarte puțini oameni dețin certificate de acțiuni adevărate

Cei mai mulți au încredere în brokerii lor crezând că lucrează pentru ei. Și mulți americani, care, spre deosebire de britanici, depind de finanțarea privată pentru toate nevoile la pensie și sănătate, se tem că aceste stocuri valoroase vor „dispărea” peste noapte pentru a servi datoria publică a Statelor Unite.

Jim McNeff, de la DTC, a vorbit cu Anthony Wayne, un jurnalist financiar, explicând: „Primul test controlat al DTC a fost acum 4 sau 5 ani. Vă amintiți de lunea negră? Au fost 535 milioane tranzacții luni și 400 milioane tranzacții marți”. „DTC-ul a șters toate tranzacțiile”. Aceasta este concluzia pe care Wayne a extras-o din acest interviu, și anume că lunea negră – o criză financiară colosală care a stricat multora viaţa – a fost un test controlat. Că a fost de fapt un dezastru manipulat în mod deliberat în beneficiul DTC.

Pe măsură ce sistemul financiar global devine din ce în ce mai complex, este tot mai dificil pentru experți să înțeleagă cum funcționează.

Prăbușirea financiară din 2008, care a dus de la o criză a pieței ipotecare a SUA la o serie de salvări masive pe care contribuabilii continuă să le plătească, este doar un simptom al unui sistem care nu este prea mare pentru a eșua.

Potrivit Reddit „America a dat faliment de 4 ori”

„Guvernul a ipotecat întreaga țară. Nimeni nu deține cu adevărat nimic … nici măcar nu avem certificatele noastre originale de naștere. Titlurile și faptele sunt cu litere mici, care indică faptul că originalul este la DTC „. „Toți oamenii, și proprietățile lor, aparțin de fapt CEDE, care aparține bancherilor privați”.„Nu este un sistem corect, este legal”, potrivit relatării Daily Star.

