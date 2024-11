Sport Cine e femeia în care Lionel Messi are cea mai mare încredere. Ea se ocupă de averea superstarului argentinian







Andrada Manta, un expert imobiliar român, l-a ajutat pe Lionel Messi să acumuleze o avere prin tranzacții imobiliare de lux în ultimul deceniu. Ea este femeia care se ocupă de averea marelui fotbalist. Aceasta a lucrat în baruri înainte de a deveni expertă în proprietăți și hoteluri de lux din Barcelona.

O româncă se ocupă de averea lui Lionel Messi

„Leo Messi este unul dintre clienții mei de mai bine de 10-12 ani. I-am vândut primul său apartament în Barcelona și continui să gestionez achiziționarea tuturor hotelurilor sale din Spania și nu numai”, a dezvăluit Andrada într-un interviu acordat Observator Antena 1.

De la intrarea pe piața imobiliară din Barcelona și alte orașe spaniole, femeia în care Messi are încredere a facilitat tranzacții în valoare de peste 500 de milioane de euro. Aceasta încearcă să fie mereu cu un pas înainte tendințelor și a cererii pieței.

Andradra Manta se bucură de un succes formidabil

„Cel mai mândru moment al meu ca antreprenor a fost câștigarea primului meu milion înainte de vârsta de 30 de ani! Am vândut, construit, proiectat și gestionat unele dintre cele mai bune apartamente și proiecte de lux din întreaga țară, fiind întotdeauna cu un pas înaintea tendințelor și a cererii pieței”, a adăugat ea.

Ce avere are Lionel Messi

Valoarea netă a lui Messi este estimată la aproape 1 miliard de euro, cu 69 de milioane de euro generate anual doar din contracte de marketing. Fotbalistul are case în Barcelona, Miami, Paris și în Rosario, orașul său natal. Doar conacul pe care îl are în Barcelona este evaluat la proape 6,4 milioane de euro. El are 480 de milioane de urmăritori pe contul său de Instagram și câștigă sume mari de bani.

Contra sumei de 22.5 milioane de dolari, Messi a acceptat să devină ambasador al turismului al Arabiei Saudite. Fotbalistul trebuie să promoveze des prin postări pe internet zone din țara arabilor.