Monden Cine are grijă de Karmen Minune, mai ceva ca mama ei. Personajul i-a lăsat și un răvaș







Karmen Minune este cu siguranță o alintată a sorții, lucru pe care și ea îl recunoaște. De altfel, vedeta spune că apreciază toate persoanele din viața ei, dar pe una în special.

Karmen protejată de un personaj care nu e mama ei

Cântăreața are un program încărcat și drept urmare nu are timp și de treburile casei. Așa că a ales pe cineva care să se ocupe de acest lucru. Doamna în cauză, i-a lăsat și un răvaș cu subînțeles. ”Sunt recunoscătoare pentru fiecare on din viața mea , dar în mod special, există o femeie care are grijă de mine și nu e mama.

Femeia aia e doamna de la curățenie care mi-a lăsat un mesaj aici. Un bilețel să nu uit rufele în mașină. Am scos rufele din mașină”, a spus Karmen Minune pe Instastory. Probabil că doamna în cauză a avut surpriza ca vedeta să uite rufele acolo, din acest motiv a avut grijă să îi reamintească. Mai ales că aceasta nu este tocmai o perioadă ușoară pentru fata lui Adi Minune. În urmă cu doar câteva săptămâni aceasta le-a spus fanilor că divorțează.

Perioadă complicată pentru vedetă

Se pare că povestea de dragoste dintre ea și tatăl copilului a ajuns la final, din motive necunoscute. La acel moment, Karmen a precizat că nu dorește să facă alte comentarii, dar că i se pare normal să își anunțe fanii de aceasta schimbare. Ea și Bogdan au împreună o fetiță, acesta este motivul pentru care au decis să rămână prieteni și să îi fie alături micuței în toate formele.

De altfel, vedeta nu a dat de înțeles că cei doi s-ar fi certat, ci mai degrabă, că despărțirea a venit ca un consens pentru ei. Chiar și așa, Karmen nu neagă faptul că este complicat acum să trăiască fără tatăl copilului ei. Dar iată că primește ajutor din plin, astfel încât să se poată ocupa în continuare de carieră și copil.