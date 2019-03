Cine a spus prima dată că politica este arta compromisului? O istorie politică și filozofică

Alin Fumurescu pornește de la această întrebare pentru a scrie prima istorie conceptuală a noțiunii. Îmbinând analiza istorică cu o cercetare amănunțită despre utilizarea termenului în textele canonice ale filozofiei politice, din Antichitate și Evul Mediu până în secolul al XVIII-lea, volumul investighează de ce ideea de a face un compromis este conotată pozitiv sau negativ în două mari culturi: cea britanică, respectiv cea franceză





Astăzi, 14 martie, de la ora 19.00, la Librăria Humanitas de la Cișmigiu, are loc lansarea volumului „Compromisul. O istorie politică și filozofică“ de Alin Fumurescu, apărut recent la Editura Humanitas, în traducerea lui Doru Căstăian. La eveniment vor vorbi Alin Fumurescu, Cătălin Avramescu, Sever Voinescu, Doru Căstăian.

Alin Fumurescu a absolvit Facultatea de Filozofie a Universității Babeș-Bolyai şi are două masterate în științe politice, la Institut Européen des Hautes Études Internationales (Nisa) și la Univesity of Missouri. Şi-a susţinut teza de doctorat, „Compromise and Representation: A Split History of Early Modernity“, la Indiana University (Bloomington). În prezent este assistant professor la University of Houston. Prima ediţie a cărţii Compromisul. O istorie politică și filozofică a apărut la Cambridge University Press, în 2013.

Cine a spus prima dată că politica este arta compromisului? Alin Fumurescu pornește de la această întrebare pentru a scrie prima istorie conceptuală a noțiunii. Îmbinând analiza istorică cu o cercetare amănunțită despre utilizarea termenului în textele canonice ale filozofiei politice, din Antichitate și Evul Mediu până în secolul al XVIII-lea, volumul investighează de ce ideea de a face un compromis este conotată pozitiv sau negativ în două mari culturi: cea britanică, respectiv cea franceză. O mai bună înțelegere a noțiunii de compromis și a sensului ei în istorie ne ajută să vedem mai bine ce înseamnă cu adevărat reprezentarea politică și care ar trebui să fie relația dintre oameni și spațiul politicii. Amplu documentată și scrisă cu multă limpezime, cartea lui Alin Fumurescu este o resursă valoroasă atât pentru filozoful politic sau pentru istoricul ideilor, cât şi pentru nespecialistul dornic să se înarmeze intelectual pentru spațiul atât de divers şi tensionat al lumii de azi.

Despre ediția în limba română a volumului „Compromisul. O istorie politică și filozofică“ de Alin Fumurescu – „Una dintre cele mai interesante cărți de teorie politică scrise în ultimii ani“ (Choice)

